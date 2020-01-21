武漢肺炎增「15名醫護感染」！　累計218例確診4例死亡…確認人傳人現象

▲武漢肺炎大陸全境累計218例確診。（圖／翻攝自觀察者網）

記者張靖榕／綜合報導

武漢肺炎疫情繼續擴大，武漢市健委周二（21日）凌晨通報，已有15名醫務人員感染，另有1人為疑似病例，16人鍾有1人情況危重。另新增1名死亡病例；大陸國家衛健委高級別專家組長鍾南山昨晚間首訪時表示，種種跡象顯示，「肯定有人傳人現象」。

通報指出死者為89歲的陳男，13日發病，18日因嚴重呼吸困難入院救治，19日晚間搶救無效死亡。據悉，陳男另有高血壓、糖尿病、心臟病等疾病。截至19日為止，武漢市累計新型冠狀病毒感染的肺炎病例198例，已出院25例，仍在院治療169例，重症35例，危重症9例，死亡已達4例。

綜合報導，鍾南山根據目前資料指出，廣東有2名病例未曾去過武漢，但家人從武漢回來後就染上了新型冠狀病毒肺炎，「現在可以說，肯定的，有人傳人的現象。」鍾南山指出，新型冠狀病毒傳染性升級，醫護也可能感染，民眾須提高警惕，若曾到過武漢或接觸過來往武漢的人，出現「發熱」情況就應該立刻就醫。

鍾南山根據流行病學分析，認為新型冠狀病毒來源，有很大可能出自野生動物，如竹鼠、獾等，不過他有信心此次不會像17年前的SARS疫情一樣，社會影響和經濟損害都不會那麼嚴重。





▲已有14名醫護人員感染。（圖／翻攝明報）

19日曾率團前往武漢進行調查、研究的鍾南山，並未提及15名醫務人員隸屬哪間醫療院所，隨著春節期間到來，他估計「患病人數還會有增加」，「這個疾病（武漢肺炎）剛剛開始，處於爬坡階段」，而醫務人員感染確認了人傳人的情況，「是非常重要的標誌」。

武漢肺炎已擴散至大陸其他省分，廣東省累計14宗、深圳8宗、珠海3宗，北京5例、上海1例，武漢市健委21日凌晨4點公告指出，目前該市累計已達198例，大陸全境累計報告218例。另外，疑似病例包含四川、雲南、廣西、山東等地；日本、韓國及泰國也出現確診病例。

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