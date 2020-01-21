包緊緊！武漢醫護人員全副武裝上陣...住院部已「禁止家属進入」

▲坐診醫生全副武裝。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

新型冠狀病毒肺炎疫情繼續擴大，武漢各大醫院嚴陣以待，其金銀潭醫院已禁止除相關醫護人員和患者外的其他人進入住院大樓。根據今（21）日最新通報，已有15名醫務人員感染，從網友po出的照片可以看到，如今坐診的醫師、護士等都已全副武裝，紛紛戴上頭罩、口罩、手套等防護裝備。

武漢市健委週二（21日）淩晨通報，已有15名醫務人員感染，另有1人為疑似病例，16人中有1人情況危重。作為疫情前線人員，醫護人員全副武裝上陣，從網友po出的畫面可以看到，他們穿上白藍色防護衣，並戴上口罩、眼罩、手套，可以說是全身包緊緊；一旁在等待的病人也都戴上了口罩。

▲金銀潭醫院禁止患者家屬進入住院部。（圖／新京報）

根據《新京報》報導，位於武漢市東西湖區銀潭路的金銀潭醫院，已禁止患者家屬進入住院部，院方在每天下午4點到6點為患者接收其家屬提供的生活用品。該院安保人員表示，因為新型冠狀病毒肺炎一事，醫院已禁止除相關醫護人員和患者外的其他人進入住院大樓。

另外，在住院樓旁的停車場，2名安保人員正在巡邏；多名患者家屬帶來衣架、衛生紙等生活用品打包在塑膠袋內，並在塑膠袋上寫上患者姓名與病房號。現場一位安保人員說，為了保證疫情得到控制，住院部實行24小時值班制：「白天晚上都有人巡邏。」

一名患者家屬介紹，其70多歲的父親在3天前在武漢市第四人民醫院被診斷為新型冠狀病毒引起的肺炎，於1月20日上午轉到金銀潭醫院治療，因醫院採取隔離治療，其不能進入醫院住院部。