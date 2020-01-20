武漢肺炎病例增至218例！鍾南山：肯定有人傳人的現象

▲醫院加強戒備！武漢肺炎擴散至深圳、上海 傳至少3起疑似病例。（圖／翻攝明報）



記者邱茀濱／綜合報導

武漢肺炎疫情持續延燒，目前大陸境內已經確診218病例。中國工程院院士、呼吸道疾病專家鍾南山20日指出，廣東有兩個病例都沒去過武漢，但家人去過武漢回來就感染了「新型冠狀病毒肺炎」，那就意味著「有人傳人現象」。

綜合陸媒報導，針對武漢肺炎疫情的散播情況，鍾南山指出，根據目前的資料，新型冠狀病毒「是肯定的人傳人，在廣東有2個病例，沒去過武漢，但家人去了武漢後染上了『新型冠狀病毒肺炎』，現在可以說，肯定的，『有人傳人的現象』。」

此外，鍾南山還說，目前新型冠狀病毒傳染性升級，醫護也會有傳染的可能，民眾要提高警惕，沒有特殊情況不要去武漢，如曾到過武漢或接觸過來往武漢的人後，出現「發熱」等情況需要緊急就醫治療。至於此次病毒的來源，他根據流行病學分析，有很大的可能是來自於野生動物，例如竹鼠、獾之類。

針對新型冠狀病毒是否會重複SARS疫情？鍾南山20日下午指出，全民要提高警惕，他們有信心能夠控制新型冠狀病毒，「這次用兩周定位了新型冠狀病毒，再加上我們有很好的監控以及隔離制度，相信疫情不會像『17年前SARS』造成的社會影響以及經濟損害。」

鍾南山還認為，春節期間得病的人數可能還會增加，「要防止傳播，防止出現超級傳播者」；「早發現、早診斷、還有治療和隔離」，則是目前最有效的防控方法。此外，他還強調，減少與確診的病人接觸，並對病人進行有效的隔離也是很重要的。

▲鍾南山說明武漢肺炎疫情。（圖／翻攝微博）



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