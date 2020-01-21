對「不重視疫情」嚴肅追責！武漢設防控指揮部：拚輕患者早出院

▲武漢肺炎自華南海鮮市場出現。（圖／翻攝自微博）

記者馬叔安／綜合報導

武漢市20日召開新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控指揮部工作會議，並於即日起成立市疫情防控指揮部，對重症患者採取「一人一方案」、「一人一團隊」的處置方式，並對思想不重視、責任不落實、工作不到位、造成不良影響者依紀依規嚴肅追責問責。

根據《長江日報》微信公眾號，當天會議指出，當前該型肺炎已納入乙類傳染病、採取甲類管理，不僅對重症患者採取上述處置作為，也要確保輕症患者盡快治愈出院；強化醫務人員防護，嚴格控制醫院感染。

此外，也要加強農（集）貿市場及各類經營場所監管力度，把好相關市場關閉、野生動物管控和機場、車站、碼頭等體溫篩檢關口，盡量減少或取消一切不必要的大型公眾集會。

會議也強調，要及時公開透明向社會通報疫情態勢和防控工作進展，統一發布權威信息，普及防控知識，最大限度消除社會恐慌，並引導市民勤洗手、戴口罩，養成良好的公共衛生行為規範。

武漢肺炎截至20日晚間6點，大陸境內感染肺炎的共有224例，而確診的有217例，其中包含武漢市的198例、北京市5例及廣東省的14例。針對疫情，大陸國家主席習近平20日強調，堅決遏制疫情蔓延勢頭，要「堅決遏制疫情蔓延勢頭」，並把人民群眾的「身體健康」及「生命安全」放在第一位。

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