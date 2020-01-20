新型病毒「可能來自野生動物」！　武漢肺炎深圳新增8例、珠海3例

▲武漢新型冠狀病毒肺炎，疑似為疫情源頭的華南海鮮市場現已無限期休市。（圖／翻攝自觀察者網）



記者王致凱／綜合報導

中國大陸湖北武漢出現新型冠狀病毒肺炎，疫情持續擴大，目前已經蔓延至北京、上海等沿海城市。大陸國家衛健委官方消息指出，目前在廣東省已經有14宗確診案例，其中鄰近香港的深圳已經有8宗，而鄰近澳門的珠海則有3宗。

根據央視新聞報導，截至20日晚間8時，大陸境內累計報告新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例增至218例（武漢198例，北京5例，廣東14例，上海1例）；疑似病例則包含四川、雲南、上海、廣西、山東等地。此外，境外日本、韓國也分別通報確診病例1例，泰國則通報確診病例2例。

《人民日報》則報導，廣東省當局確認新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例深圳8例、珠海3例，其他病例分布在湛江、惠州等地，所有病例均收治在當地特定醫療機構隔離治療。消息指，新增病例中有11位病例曾居住或造訪過武漢，有2例與病例有密切接觸。

報導指出，病例首發症狀大多為發熱、咳嗽（乾咳為主）、乏力、胸悶、呼吸困難等，其中有4例重症、2例危重症，無死亡病例。專家研判，目前疫情仍可控，唯現已進入春運高峰，人員大規模流動，新型冠狀病毒感染的肺炎疫情傳播風險可能持續增加，提醒疫區民眾注意個人衛生，避免到人群密集場所活動，如有發熱、呼吸道感染症狀，務必及時前往就醫。

另外，大陸國家衛健委高級別專家組組長鍾南山院士向央視表示，根據流行病學分析，此次新型冠狀病毒來源很可能是來自野生動物，例如竹鼠、獾等；先前武漢衛健委也有多份通報顯示，陸續出現不明肺炎病例的地點，初步鎖定武漢華南海鮮市場。目前該市場已經休市，開市時間另行通知。

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