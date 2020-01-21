　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

抑制武漢肺炎　李克強：加強與「港澳台」溝通合作

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼中日韓領導人論壇 ,李克強,安倍晉三,文在寅。（圖／路透社）

▲大陸國務院總理李克強。（圖／路透社）

記者馬叔安／綜合報導

大陸國務院總理李克強20日指出，針對目前「新型冠狀病毒感染的肺炎」疫情，加強與世界衛生組織、有關國家和港澳台地區溝通合作。此外，在已查明病原基礎上，盡快查明傳染源、傳播途徑，密切跟蹤病毒毒力、傳播力變化，做好應對疫情變化技術準備。

根據中國政府網，李克強當天主持召開國務院常務會議，進一步部署新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作，會議指出，目前診斷方法和診斷試劑不斷優化，一些疑似病例得到確診，病例數增加，「當前正值春運，人員流動大，必須有針對性進一步加強防控。」

李克強表示，「我們寧可把困難想得多一點，強化風險意識和責任擔當，在有效遏制疫情擴散蔓延的前提下，保障人民群眾正常生活秩序。」

當天會議決定，依法將新型冠狀病毒感染的肺炎納入傳染病管理，按照多部門聯防聯控機制和突發公共衛生事件應急預案，進一步做好防控工作，堅決遏制疫情擴散，落實屬地責任，武漢市要嚴格落實防控措施，把好相關市場關閉、野生動物管控和機場、車站、碼頭等體溫篩檢關口。

「堅持公開透明原則，及時客觀向社會通報疫情態勢和防控工作進展，統一發布權威信息。」李克強說，「主動回應社會關切，不斷增強防控工作公信力。」

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

ET快訊
LIVE／花蓮、新竹接連爆「疑似武漢肺炎病例」！疾管署說明最
一張圖看春假天氣！除夕前陽光露臉　初一開始變天
馬英九騎車當一日外送員！一脫口罩讓OL嚇呆了
63歲陳美鳳「辣到登英國媒體」　最美歐巴桑曝「凍齡8祕訣」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

武漢肺炎頻傳！　海基會張小月：未接獲在陸台人疫病通報、將加強宣導

武漢肺炎疫情延燒　廣東當局籲民眾春節「食品安全放第一」

中共政法委發文：瞞報肺炎疫情「將永遠被釘在恥辱柱上」

10歲男童失蹤7天在「同學床下」找到！　他哭訴：爸爸不讓我玩手遊

影／澳門圍堵武漢肺炎　防疫員登機量體溫「沒發燒才准下飛機」

陸全力防肺炎「離開武漢」　多間航空提供「發燒旅客」全額退票

CNN記者訪武漢海鮮市場驚見滿地野味　鐵籠裡關豪豬、狸貓

愛弟女大生暴瘦過世善款傳爭議　基金會：430萬全退回

上海確診「第二例武漢肺炎」！　35歲患者曾前往武漢

武漢2天增136肺炎病例！網質疑「有誤導、隱瞞」…官方揭原因

越南太太合理「使喚先生」做家事　從日常教越語...老公配合度超高！

《三生三世枕上書》1月22日正式播出！　迪麗熱巴東華帝君虐戀超揪心

快跟人臉大...俄羅斯大貓吃腳腳　面帶陶醉清脆「啵」聲超療癒！

澳洲暴雨釀災...無尾熊變落湯雞　無助靠恩人胸膛「謝謝你救我們」

Sandy連主持12場尾牙賺超大　吳宗憲虧：太過分了

法拉利姐+吃屎哥中壢開飲料店　高歌「給你吃屎！」引警關注

迪化街牛軋糖23條要1100元！　公定價「一斤660元」老闆：利潤低

「我氣鼠了」青峰KKBOX後台搥背板　瘋癲完..求攝影大哥幫修照片XD

親解家庭問題！別折斷孩子翅膀　嚴厲責備源於「父母本身的自卑」

絕對吃不完！台南「聚寶盆意麵」 大碗60塊炸量：一個人能當三餐

武漢肺炎頻傳！　海基會張小月：未接獲在陸台人疫病通報、將加強宣導

武漢肺炎疫情延燒　廣東當局籲民眾春節「食品安全放第一」

中共政法委發文：瞞報肺炎疫情「將永遠被釘在恥辱柱上」

10歲男童失蹤7天在「同學床下」找到！　他哭訴：爸爸不讓我玩手遊

影／澳門圍堵武漢肺炎　防疫員登機量體溫「沒發燒才准下飛機」

陸全力防肺炎「離開武漢」　多間航空提供「發燒旅客」全額退票

CNN記者訪武漢海鮮市場驚見滿地野味　鐵籠裡關豪豬、狸貓

愛弟女大生暴瘦過世善款傳爭議　基金會：430萬全退回

上海確診「第二例武漢肺炎」！　35歲患者曾前往武漢

武漢2天增136肺炎病例！網質疑「有誤導、隱瞞」…官方揭原因

駕照用換的！聯結車要下交流道　才打方向燈就右切…休旅車慘變夾心鐵餅

LIVE／花蓮、新竹接連爆「疑似武漢肺炎病例」！疾管署下午2點說明

李牮斯／中美金融貨幣戰將升溫　台灣預備好了嗎？

拍戲睡過頭...反被導演惡整　王思佳爆料新人被消失演藝圈原因

防武漢肺炎搶買N95　醫：一般外科口罩就夠用...關鍵原因曝！

出社會後「上下班+通勤」睡眠時間變少！網有感：很想租房或買車…

2020過年走春桃園景點推薦　來香草的故鄉千郁休閒農場

24小時都吃得到　彰化市藉肉形石展出行銷15家爌肉飯名店

哈登三分17投1中追平自己史上最鐵　靠罰球29分仍敗

因應武漢肺炎疫情擴散　蘇昌貞：已成立第三級中央疫情指揮中心

萌妹獻吻後害羞離場　被啾一下的柴哥幸福傻笑

大陸熱門新聞

眼科醫生慘遭病人家屬「菜刀瘋斬後腦勺」

20歲妹洗澡！腿間冒出男嬰頭傻：沒懷孕啊

19歲女大生被性侵墜樓亡！判決卻讓家屬崩潰

武漢肺炎「新增1死」累計4死

女大生遭硬上跳樓…兇手還「偽裝車禍」判決出爐

SARS專家證實：武漢肺炎肯定人傳人

武漢肺炎「上海現首例」！全網怒轟

存款多了21萬！他轉回對方帳號...隔月卻負債

10月大男嬰慘遭8歲姐塑膠袋套頭險喪命！

鍾南山：新型冠狀病毒肺炎有人傳人的現象

她旅館洗澡滑倒…下秒雙腿突鑽出嬰屍！

超正女兵「95%撞臉迪麗熱巴」！

獻身凱燕哥17次　對方竟開國產車

新型病毒或來自野味　廣東已14例

更多熱門

相關新聞

一張圖秒懂武漢肺炎…靠4招自保！醫憶17年前「SARS慘況」

一張圖秒懂武漢肺炎…靠4招自保！醫憶17年前「SARS慘況」

武漢肺炎疫情持續擴大！武漢市健委21日凌晨通報，目前已高達218例確診，在武漢當地已有4名病例死亡，其中還有15名醫護人員遭到感染。有專家根據種種跡象表示，「肯定有人傳人現象」；對此，台灣醫師也在臉書分享2003年SARS疫情爆發時人心惶惶的場景，直言「SARS真的超可怕」，並提出「4點自保守則」希望國人能從自身做起，防堵疫情擴散。

一張圖看懂「武漢肺炎、SARS」疫情資訊

一張圖看懂「武漢肺炎、SARS」疫情資訊

武漢醫護人員　全副武裝上陣

武漢醫護人員　全副武裝上陣

武漢成立防控指揮部：拚輕患者早出院

武漢成立防控指揮部：拚輕患者早出院

關鍵字：

李克強武漢肺炎新型冠狀病毒

讀者迴響

發燒話題

開票結果 澳洲大火 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

1人武漢待4天返台發燒　急入新竹馬偕

Lisa掰了招牌妹妹頭「旁分瀏海」罕露額頭

拿育兒津貼買2萬《天堂M》帳號　網哭了

「疑染武漢肺炎」台商逃回台灣　疾管署回應

粉專爆：藍營連署開除韓等3人黨籍

雞排妹：我做到睡著！網紅瘋男釣出女神驚人發言

春節禁忌大公開！「這天」洗頭衰整年

即／花蓮門諾「疑似病例」！女團客武漢搭機來台旅遊發燒

眼科醫生慘遭病人家屬「菜刀瘋斬後腦勺」

活春宮哥影片瘋傳　老婆氣：變全台最知名

不要Google搜尋這7個關鍵字

台中活春宮男主角身分曝光：北部建築業小開

牧羊犬生出綠寶寶　飼主被真相驚呆

陳瓊華：韓國瑜人生最大豪賭開始

iPhone 12變薄了！　7大設計新亮點搶先看

更多

最夯影音

更多
越南太太合理「使喚先生」做家事　從日常教越語...老公配合度超高！

越南太太合理「使喚先生」做家事　從日常教越語...老公配合度超高！
《三生三世枕上書》1月22日正式播出！　迪麗熱巴東華帝君虐戀超揪心

《三生三世枕上書》1月22日正式播出！　迪麗熱巴東華帝君虐戀超揪心

快跟人臉大...俄羅斯大貓吃腳腳　面帶陶醉清脆「啵」聲超療癒！

快跟人臉大...俄羅斯大貓吃腳腳　面帶陶醉清脆「啵」聲超療癒！

澳洲暴雨釀災...無尾熊變落湯雞　無助靠恩人胸膛「謝謝你救我們」

澳洲暴雨釀災...無尾熊變落湯雞　無助靠恩人胸膛「謝謝你救我們」

Sandy連主持12場尾牙賺超大　吳宗憲虧：太過分了

Sandy連主持12場尾牙賺超大　吳宗憲虧：太過分了

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面