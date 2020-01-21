抑制武漢肺炎　李克強：加強與「港澳台」溝通合作

▲大陸國務院總理李克強。（圖／路透社）

記者馬叔安／綜合報導

大陸國務院總理李克強20日指出，針對目前「新型冠狀病毒感染的肺炎」疫情，加強與世界衛生組織、有關國家和港澳台地區溝通合作。此外，在已查明病原基礎上，盡快查明傳染源、傳播途徑，密切跟蹤病毒毒力、傳播力變化，做好應對疫情變化技術準備。

根據中國政府網，李克強當天主持召開國務院常務會議，進一步部署新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作，會議指出，目前診斷方法和診斷試劑不斷優化，一些疑似病例得到確診，病例數增加，「當前正值春運，人員流動大，必須有針對性進一步加強防控。」

李克強表示，「我們寧可把困難想得多一點，強化風險意識和責任擔當，在有效遏制疫情擴散蔓延的前提下，保障人民群眾正常生活秩序。」

當天會議決定，依法將新型冠狀病毒感染的肺炎納入傳染病管理，按照多部門聯防聯控機制和突發公共衛生事件應急預案，進一步做好防控工作，堅決遏制疫情擴散，落實屬地責任，武漢市要嚴格落實防控措施，把好相關市場關閉、野生動物管控和機場、車站、碼頭等體溫篩檢關口。

「堅持公開透明原則，及時客觀向社會通報疫情態勢和防控工作進展，統一發布權威信息。」李克強說，「主動回應社會關切，不斷增強防控工作公信力。」

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