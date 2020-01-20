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農曆春節「禁忌」大公開！「這2天」忌洗頭...會洗掉好運衰整年

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農曆新年初一到初七「禁忌」大公開！ 這天不宜洗頭。（圖／報系資料照）

▲初一跟初二不宜洗頭。（圖／資料照）

圖文／CTWANT

農曆春節即將到來，按照傳統習俗，想要求財招財求好運都靠春節這幾天！ 除了要好運也要避開衰運，所有禁忌中就是「洗頭」，要是初一跟初二洗頭，會洗掉所謂的「好運」和「財氣」，甚至會衰上一整年。

從大年初一來看，早上是開春最重要的時間，除了不要洗頭和洗衣物，另外也不要叫人起床，會讓對方一整年都被催促做事，但也忌諱睡午覺，因為會慵懶一整年；初一也忌吃稀飯，因為只有窮人才會吃稀飯，有觸霉頭的意思，同時也忌殺生，最好不要吃葷。此外，還有初一不能吃藥，除非真的生重病，不然也會觸霉頭；不煮新飯，盡量吃除夕留下來的過年飯，象徵年年有餘。

請繼續往下閱讀...

大年初二一般就是會回娘家，女兒回娘家時忌送單數禮物，在傳統認知裡單數不吉利，所以帶回家的禮物最好成雙成對；另外初二也忌洗頭和洗衣物。今年喜逢鼠年，大年初三象徵老鼠娶親，傳統上忌點燈；也不宜外出與拜年。

初四是民間習俗的接神日，灶王爺漢家神等眾神明都會回來守護家人，由於古時候相信灶王爺會點名，所以最好不要出遠門。初五這天則是要將過年期間製造的垃圾清理乾淨，丟出家門，傳統上稱之為「送窮」，否則會帶來窮困的兆頭。至於初七則是七煞日，開工上班做事上要特別小心，尤其是忌出遠門。雖然這些習俗或許不見得有什麼道理，但畢竟是流傳下來的傳統，建議民眾還是可多參考注意！

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