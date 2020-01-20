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雲林農產大縣　蔬果肉品年節供應充足價格平穩

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記者蔡佩旻／雲林報導

農曆新年將至，春節前夕蔬果及肉品需求量大增，雲林縣長張麗善20日前往西螺果菜批發市場與雲林縣肉品市場了解市場的供銷狀況，及豬隻拍賣狀況，確保供貨量無虞。西螺果菜批發供應量充足，平均交易價格每公斤落在19-20元間；雲林縣肉品市場估計年前毛豬供源充沛，到過年價格平穩大約每公斤62到65元。

▲雲林是養豬大縣，豬隻養殖數量高達146萬頭，雲林縣肉品市場是以豬隻拍賣與屠宰為主，也是唯一有拍賣屠宰羊隻的肉品市場，估計年前毛豬供源充沛，到過年價格平穩大約每公斤62到65元。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林是養豬大縣，豬隻養殖數量高達146萬頭，雲林縣肉品市場是以豬隻拍賣與屠宰為主，也是唯一有拍賣屠宰羊隻的肉品市場，估計年前毛豬供源充沛，到過年價格平穩大約每公斤62到65元。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣有台灣糧倉美名，是全台蔬菜最大供應中心，供應量占全國1/3，每天蔬菜交易量平均都有800噸以上，西螺果菜批發市場的供應量穩定，全國的蔬果供應就不至於有太大的波動，西螺果菜市場經理姜福受表示，蔬菜因氣候穩定，供應量充足，每日平均交易量約在950餘噸上下，平均交易價格每公斤落在19-20元間。 

除蔬菜以外雲林也是養豬大縣，雲林縣豬隻養殖數量高達146萬頭，雲林縣肉品市場則是以豬隻拍賣與屠宰為主，也是唯一有拍賣屠宰羊隻的肉品市場，雲林縣肉品市場總經理黃加安表示，目前豬隻年屠宰量為65萬頭，平均每天進出2千頭豬隻，預估在年前一個月的拍賣量較平日增加約3成，價格約在每公斤62-65元之間。

張麗善表示，年節期間餐桌上肉品蔬果應有盡有，雲林縣肉品市場每天屠宰的量縣內供應每一天有800頭豬，雲林縣的豬隻在整個飼養過程禁止廚餘進入養豬場，來杜絕非洲豬瘟疫情，豬農在養豬環境中，不論是消毒或防疫都做得非常好，豬農飼養豬隻的飼料或是本身的技術都用非常高的技術來嚴格管控確保豬隻健康。

張麗善說，雲林縣政府肯定養豬農本身的用心以及給予信賴，雲林肉品市場是全國唯一在肉品市場有拍賣羊隻屠宰羊肉的市場，牛肉部分也有供應鏈，而整個市場雖然是較老舊但環境保持非常整潔，未來將規劃整個肉品市場重新改造建置，一系列從拍賣到屠宰甚至肉品的冷鏈物流等，未來會提供更好的肉品給全國所有的消費者。

▲雲林是養豬大縣，豬隻養殖數量高達146萬頭，雲林縣肉品市場是以豬隻拍賣與屠宰為主，也是唯一有拍賣屠宰羊隻的肉品市場，估計年前毛豬供源充沛，到過年價格平穩大約每公斤62到65元。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣肉品市場目前豬隻年屠宰量為65萬頭，平均每天進出2千頭豬隻，預估在年前一個月的拍賣量較平日增加約3成，價格約在每公斤62-65元之間。（圖／記者蔡佩旻攝）

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