雲林縣春節期間垃圾清運時段出爐　初一到初四停收

▲農曆春節將至，年終家家戶戶大掃除，雲林縣因應垃圾清運，春節期間除小年夜當天收運垃圾外，1月24日除夕當天各鄉鎮市清潔隊於中午及夜間增加兩時段收運垃圾，清運路線與收運點不變。（圖／雲林縣政府提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

農曆春節將至年終大掃除，雲林縣因應垃圾清運，春節期間除小年夜當天收運垃圾外，1月24日除夕當天各鄉鎮市清潔隊於中午及夜間增加兩時段收運垃圾，清運路線與收運點不變，請民將垃圾分為一般垃圾、資源回收及廚餘，於各地區清運時間、地點交付清潔隊回收清運。

環保局長黃士漢表示，歲末年終家家戶戶大掃除，除了居家環境整理，也邀請鄉親作伙對居家環境周遭與公共空間環境一起來打掃，打造舒適的生活環境，同時落實垃圾減量、資源、廚餘回收分類工作，將環境整理與維持當成一種習慣。

黃士漢說，農曆春節大年初一至初四（1月25日至28日）清潔隊停收垃圾，敬請民眾於春節期間產出之垃圾暫時妥善分類堆置，避免影響居家環境衛生，各鄉鎮市春節期間垃圾收運時間，可至雲林縣環保局網站查詢。

▼▲雲林縣各鄉鎮農曆春節垃圾清運時間表。（圖／雲林縣環保局提供）



►我沒有遲到，是時間遲到了！

【其他新聞】

►來拍「網美照」！西螺福興宮彩繪燈籠廊道 吸引民眾打卡

►這是誠品！進駐雲林80年警眷宿舍 坐榻榻米聽黑膠，感受舊日時光

►年節限定！大灶炊年糕 老饕「怕吃不到中秋」趕來下訂一整籠



►纏花手工藝品供神一年 新春換下後信徒「擲筊搶認養」