雲林縣春節期間垃圾清運時段出爐　初一到初四停收

▲農曆春節將至，年終家家戶戶大掃除，雲林縣因應垃圾清運，春節期間除小年夜當天收運垃圾外，1月24日除夕當天各鄉鎮市清潔隊於中午及夜間增加兩時段收運垃圾，清運路線與收運點不變。（圖／雲林縣政府提供）
記者蔡佩旻／雲林報導
農曆春節將至年終大掃除，雲林縣因應垃圾清運，春節期間除小年夜當天收運垃圾外，1月24日除夕當天各鄉鎮市清潔隊於中午及夜間增加兩時段收運垃圾，清運路線與收運點不變，請民將垃圾分為一般垃圾、資源回收及廚餘，於各地區清運時間、地點交付清潔隊回收清運。
環保局長黃士漢表示，歲末年終家家戶戶大掃除，除了居家環境整理，也邀請鄉親作伙對居家環境周遭與公共空間環境一起來打掃，打造舒適的生活環境，同時落實垃圾減量、資源、廚餘回收分類工作，將環境整理與維持當成一種習慣。
黃士漢說，農曆春節大年初一至初四（1月25日至28日）清潔隊停收垃圾，敬請民眾於春節期間產出之垃圾暫時妥善分類堆置，避免影響居家環境衛生，各鄉鎮市春節期間垃圾收運時間，可至雲林縣環保局網站查詢。
▼▲雲林縣各鄉鎮農曆春節垃圾清運時間表。（圖／雲林縣環保局提供）
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