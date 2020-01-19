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嬤走了「三個姑姑爭產」他同句話回嗆　師父曝奶奶最大遺憾：祂都坐你旁邊

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▲▼ 阿嬤,外婆,祖孫,老人,牽手 。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲原PO表示，治喪中想到奶奶的過往種種，「帶著我上市場、坐公車、逛大賣場等等...真的不免悲從中來。」（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳俊宏／綜合報導

一名男網友分享奶奶3年前去世時，家裡發生「八點檔般的爭產情節」；結果師父在做完儀式後對他說，「奶奶都坐在你旁邊注視著你，不時摸摸你的頭。」他在快到合爐做對年時，「奶奶突然撥開我房間的門簾緩緩走進來，她穿著入殮時最愛的那套黃褐色洋裝…」

原PO近日在「靈異公社」臉書社團說，因爸媽也不在，所以奶奶的後事都由三名姑姑全權處置，但因奶奶的分配未達姑姑們的「門檻」，「基本上見到我就是：『你們家欠我們的錢什麼時候還？』我都是同一句話：『借據拿來，欠多少還多少』。」

請繼續往下閱讀...

原PO表示，因財產的分配不公，甚至在喪事結束後，沒有人要接奶奶的靈回家掛香火籃；姑姑們說「我家有新生兒不適合鬼來住」、「我家最近才剛買太新不適合」、「為什麼要我每天拜不是其他人」之類的。

▼原PO說，在儀式結束後，師父向他緩緩走來。（圖／示意照）

▲遺體化妝室,大體化妝,停屍間。（圖／記者林世文攝）

原PO指出，這些事都看在協助處理後事的師父眼裡，記得治喪中有一段是跪拜時，「我想到奶奶的過往種種，帶著我上市場、坐公車、逛大賣場等等...真的不免悲從中來，每一磕都把自己往死裡磕。」

原PO說，在儀式結束後，那位師父向他緩緩走來，坐在他旁邊的草地上說，「『儀式進行時，我不能說，現在你聽我說好嗎』？我不發一語點點頭。師父言道：『在這幾天中只要你有來，我看到你奶奶都坐在你旁邊注視著你，不時摸摸你的頭、一直想跟你說話』。」

「我驚訝道『她想說什麼』？」原PO表示，師父說「其實也就是那幾句，穿暖點哦，來之前吃飽沒、小曾孫為什麼沒來？」他回應，因是在殯儀館舉行，所以沒帶未滿周歲的兒子來給奶奶送行。

原PO指出，師父接著說了，「把奶奶接回家吧，你奶奶這幾天跟我講了很多，說你很厲害，年紀輕輕買房子買車子的，只是很遺憾沒有看過你的新家。」他聽完則一口答應了。

▼原PO在奶奶過世要滿周年時夢到祂。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲▼ 老人,拐杖,長輩,爺爺,奶奶,阿公,阿嬤, 。（圖／pixabay）

原PO說，到了奶奶要與祖先合爐做對年（去世一周年）的日子，這天他工作到很晚，第二天早上才回家，按慣例上香後，洗澡躺在床上滑手機準備休息，隱隱間聞到有線香的味道，「奶奶突然撥開我房間的門簾緩緩走進來，她穿著入殮時最愛的那套黃褐色洋裝。」

「我睜大眼睛：『阿婆，您怎麼來了』？」原PO表示，奶奶說著客家國語邊走向他的床邊，「阿O，謝謝你哦。謝謝你哦」；這時奶奶要走到床邊，「我下意識的，張開臂膀想要再抱一次奶奶，正當我快觸碰到奶奶時，我醒了 ...原來我在滑手機時睡著了，姿勢仍維持著我靠在床頭滑手機時。我知道您一如往昔疼愛我，我知道您一直都在，庇佑著小曾孫平安長大，謝謝您。」

其他網友看完感動留言，「奶奶一直愛著你」、「好溫馨！奶奶是來謝謝你這一年的照顧」、「想起我阿公了...我家也是這樣」、「文章看著看著，我的淚也滴下來了」、「這洋蔥太強大，我好想我阿嬤。」

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