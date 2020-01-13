飲料店後面「滿滿的」！老闆娘女兒被跟　師父驚：她身上太多，我無法處理

▲師父叮嚀，飲料店後門要鎖著不要開。（示意圖／取自123RF免費圖庫）

記者陳俊宏／綜合報導

一名網友分享女友老闆娘的小女兒「被跟上出事了」，去找了師父，經告知「我沒辦法處理，她身上太多了...我法力不夠」，又趕快找另一名高人。高人到店內看了之後說，「嗯，很多隻、滿滿的」，立刻叮嚀一件事。

原PO近日在「靈異公社」臉書社團說，女友在飲料店上班 2、3年，才剛做不久就說，每次去後面廁所及煮茶的地方，像上廁所、打烊收店整理時，有時會感覺有人一直盯著她看；做久了之後，她也慢慢和老闆娘聊到，他們店確實很陰，每次去後面都很冷，但她們也就習慣了，覺得就互相尊重。

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原PO表示，老闆娘的兩個女兒都有靈異體質，小女兒不敢來店裡，只有大女兒會來打工；2019年底，小女兒被跟上出事了，於是去一間廟處理，「師父看到小女兒第一眼就說，『我沒辦法處理...因為她身上太多了...我法力不夠』。」

▼師父說，老闆娘小女兒身上太多了。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

原PO指出，後來找上老闆弟弟的同事，該同事正職是公務人員，下班私下才做師父，且以前是基督教的，師父只說這是天命。

「這位師父去店裡後面看了一下，嗯，很多隻，滿滿的。」原PO說，師父表示店裡後面類似兩界來往的通道，只叮囑後門鎖著不要開就可以了，也沒唸什麼咒語、貼符，看了一下就說「收了一個」。

原PO表示，師傅也說每個人後面都會有代表你的一尊神，老闆娘後面是觀世音菩薩，老闆娘真的很佛心、心地很好；老闆大女兒後面是收妖的九天玄女，「我女友說，嗯，難怪她很正氣凜然也心地好，打抱不平，個性衝衝的」；師父則說女友後面很模糊、看不透。

▼師父表示，店裡後面是類似兩界來往的通道。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

原PO指出，師父後來處理好，人沒事了，偶爾會來店裡看一下；老闆娘說包紅包，還說處理這樣的費用多少，「師父說這都是天命，我們不收錢的。」他也說，個人無信仰但很尊重，「我不會去講什麼、去笑什麼，尊重的心。」

對此，有網友直呼「你女友還敢繼續做，比較佩服」；原PO回，「唯一正職、錢多，而且互相尊重就好，除了去後面摔倒幾次外，其餘很正常。」其他人留言，「遇到貴人真好」、「這樣說起來我也好奇我後面是哪尊神了」、「收不完呀，只能和平相處，我朋友的服飾店就是這樣，一個通道。」

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