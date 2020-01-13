　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

飲料店後面「滿滿的」！老闆娘女兒被跟　師父驚：她身上太多，我無法處理

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼示意圖,社會,開門,飯店,開房間,闖入,暴力,虐童,孩子,童年,悲,危險,鬱悶,情緒化,背景,哭,灰色（圖／123RF）

▲師父叮嚀，飲料店後門要鎖著不要開。（示意圖／取自123RF免費圖庫）

記者陳俊宏／綜合報導

一名網友分享女友老闆娘的小女兒「被跟上出事了」，去找了師父，經告知「我沒辦法處理，她身上太多了...我法力不夠」，又趕快找另一名高人。高人到店內看了之後說，「嗯，很多隻、滿滿的」，立刻叮嚀一件事。

原PO近日在「靈異公社」臉書社團說，女友在飲料店上班 2、3年，才剛做不久就說，每次去後面廁所及煮茶的地方，像上廁所、打烊收店整理時，有時會感覺有人一直盯著她看；做久了之後，她也慢慢和老闆娘聊到，他們店確實很陰，每次去後面都很冷，但她們也就習慣了，覺得就互相尊重。

請繼續往下閱讀...

原PO表示，老闆娘的兩個女兒都有靈異體質，小女兒不敢來店裡，只有大女兒會來打工；2019年底，小女兒被跟上出事了，於是去一間廟處理，「師父看到小女兒第一眼就說，『我沒辦法處理...因為她身上太多了...我法力不夠』。」

▼師父說，老闆娘小女兒身上太多了。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲女孩,背影（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

原PO指出，後來找上老闆弟弟的同事，該同事正職是公務人員，下班私下才做師父，且以前是基督教的，師父只說這是天命。

「這位師父去店裡後面看了一下，嗯，很多隻，滿滿的。」原PO說，師父表示店裡後面類似兩界來往的通道，只叮囑後門鎖著不要開就可以了，也沒唸什麼咒語、貼符，看了一下就說「收了一個」。

原PO表示，師傅也說每個人後面都會有代表你的一尊神，老闆娘後面是觀世音菩薩，老闆娘真的很佛心、心地很好；老闆大女兒後面是收妖的九天玄女，「我女友說，嗯，難怪她很正氣凜然也心地好，打抱不平，個性衝衝的」；師父則說女友後面很模糊、看不透。

▼師父表示，店裡後面是類似兩界來往的通道。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲▼鬼影。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

原PO指出，師父後來處理好，人沒事了，偶爾會來店裡看一下；老闆娘說包紅包，還說處理這樣的費用多少，「師父說這都是天命，我們不收錢的。」他也說，個人無信仰但很尊重，「我不會去講什麼、去笑什麼，尊重的心。」

對此，有網友直呼「你女友還敢繼續做，比較佩服」；原PO回，「唯一正職、錢多，而且互相尊重就好，除了去後面摔倒幾次外，其餘很正常。」其他人留言，「遇到貴人真好」、「這樣說起來我也好奇我後面是哪尊神了」、「收不完呀，只能和平相處，我朋友的服飾店就是這樣，一個通道。」

►我沒有遲到，是時間遲到了！

ET快訊
韓粉拱選國民黨黨主席　韓國瑜回應了
趙少康揭國民黨慘敗2大因素：韓國瑜本來就會輸
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

畢業生爆簽名疑被康寧偽造怒提告　教育部：已要求學校追究責任

玉山山頂步道灑滿「糖粉霧淞」！排雲山莊清晨只有零下3°C

民進黨台中大勝被讚輔選有功　林佳龍談「下一步」：會全力以赴

飲料店後面「滿滿的」！老闆娘女兒被跟　師父驚：她身上太多，我無法處理

2020台灣燈會主燈曝光！15公尺巨大「光之樹」　首創能走進內部賞燈

火山噴發「馬尼拉機場關閉」！台旅行社：專攻宿霧、長灘島影響不大

「安卓換iOS」他問陣痛期很痛嗎？　多數網友揭「不順手缺點」：一直按錯

鼠運亨通烏山頭 　烏山頭水庫風景區遊客好去處

新世代母子手圈　 讓錯置人生憾事不再發生！

快訊／冷氣團發威！　玉山下冰霰13分鐘、合歡山下雪

BBC對蔡英文超刺激提問全場笑了　女翻譯愣2秒...開啟官方模式接話

蔡英文守住了！817萬史上最高票　選後感言激喊：這就是自由的滋味

銀赫東海出國「一見面就打架」　始源站一旁獨自帥氣XDD

洪慈庸謝票車上頻頻拭淚　差969票落敗選民不捨：等妳4年

二胎孕期全紀錄！妻子順產雙胞胎　先生心疼告白：老婆，再次謝謝妳

于美人：四年之後不會有宋楚瑜　宋鎮邁提醒...終局之戰還有續集

陳立農教鄧紫棋講台語！　「你是我的愛」引全場尖叫～

泰雅族女聲！超輕鬆坐著唱煎熬　真音直上「每一分」網：實力R

吳怡農雙帥對決「敗選落淚」　支持者：選市長！選市長！

實境劇重演台南228湯德章事件　律師高喊「台灣人萬歲」遭槍決

畢業生爆簽名疑被康寧偽造怒提告　教育部：已要求學校追究責任

玉山山頂步道灑滿「糖粉霧淞」！排雲山莊清晨只有零下3°C

民進黨台中大勝被讚輔選有功　林佳龍談「下一步」：會全力以赴

飲料店後面「滿滿的」！老闆娘女兒被跟　師父驚：她身上太多，我無法處理

2020台灣燈會主燈曝光！15公尺巨大「光之樹」　首創能走進內部賞燈

火山噴發「馬尼拉機場關閉」！台旅行社：專攻宿霧、長灘島影響不大

「安卓換iOS」他問陣痛期很痛嗎？　多數網友揭「不順手缺點」：一直按錯

鼠運亨通烏山頭 　烏山頭水庫風景區遊客好去處

新世代母子手圈　 讓錯置人生憾事不再發生！

快訊／冷氣團發威！　玉山下冰霰13分鐘、合歡山下雪

畢業生爆簽名疑被康寧偽造怒提告　教育部：已要求學校追究責任

割陰分屍魔燒炭亡！案留疑點...警重返棄屍地搜索：盼被害者能盡早伸冤

玉山山頂步道灑滿「糖粉霧淞」！排雲山莊清晨只有零下3°C

ka迷照過來！超商最新「Kakao Friends」集點　Ryan、Apeach暖手枕超療癒

釣竿一秒被拉下水！女星林真亦「跪地搶救」場邊笑翻

議員帶人闖手術室！網友父「手術失敗」...院方：無影響受檢病人權益

厄文睽違2個月復出　只上20分鐘轟21分命中率生涯新高

哈利梅根淡出王室「傷透女王」　菲利普親王震怒：不負責任搞什麼

民進黨台中大勝被讚輔選有功　林佳龍談「下一步」：會全力以赴

誰接黨主席？董念台：侯友宜是「高手級人物」　可讓國民黨重建江山

38秒KTV露鳥片曝光...　酒店白腿妹強脫海軍上尉三角褲

生活熱門新聞

快訊／合歡山下雪了變銀白世界！　民眾開心直播

冷氣團影響4天發10度低溫特報！今水氣最多最凍時刻曝

蔡英文競總字體超Q　設計師：原本只做到7

10°C低溫警報發布！一周2波冷氣團

爸媽標準韓粉「妳投蔡對吧」　結局超感人

廣德家勸韓粉不哭：至少韓還是市長

冷氣團明晨發威！2地區下探10°C

強度升級大陸冷氣團！最冷時段曝

菲律賓火山噴發！馬尼拉機場暫停起降

熊貓外送員罷工！砍薪30%...怒「貼錢送餐」

快訊／台鐵驚傳死傷事件！造橋車站乘客落軌

獨居爺跟著人群走錯投票所！他鼻酸伸援手

賀林國慶當選縣民！小商人豪發150片雞排

館長嘆：居住、司法、體改至2024也不會變

更多熱門

相關新聞

大班兒問「阿北都睡車上嗎？」　雙魚媽腿軟拜媽祖

大班兒問「阿北都睡車上嗎？」　雙魚媽腿軟拜媽祖

一名媽媽分享有次騎車帶幼稚園大班的兒子去看中古汽車，後來聽到兒子說的話，「魂都快飛了」，逛完夜市馬上飆車回家，隔天早上帶兒子去媽祖廟拜拜。

大房只要5000！情侶租了「他朝神主牌瘋狂磕頭」原因曝

大房只要5000！情侶租了「他朝神主牌瘋狂磕頭」原因曝

宿舍一直聽到喘息聲　女大生翻身嚇壞去收驚：香斷兩半

宿舍一直聽到喘息聲　女大生翻身嚇壞去收驚：香斷兩半

「請問筷仙這次是某某某當選嗎」　學生玩到失控折斷

「請問筷仙這次是某某某當選嗎」　學生玩到失控折斷

嬤屍骨未寒　她突昏倒幾年後意外發現：嬤拉我回來

嬤屍骨未寒　她突昏倒幾年後意外發現：嬤拉我回來

關鍵字：

靈異公社師父

讀者迴響

發燒話題

開票結果 澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 總統大選 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

韓國瑜放鳥…謝震武看呆怒飆2分鐘

網友肉搜吃雞排　老婆出面回應了

岔賭男欠14億雞排落跑　父出面嗆網友

整理投票數據　驚：台中人像瘋狗

快訊／遭恐嚇「還有2個可被...」！小燈泡媽要告了

韓假結束上班囉！韓國瑜低調離開左營住處

蔡英文記者會「口譯正妹」超狂背景曝光！

環時總編談武統台灣：必須面對現實

快訊／韓國瑜親曝「取消記者會+吃火鍋」原因

韓國瑜放鳥海內外上百媒體跑去吃鍋　韓辦回應證實了

「我非常喜歡她」　郭台銘開票夜密電柯文哲對話內容曝

陳柏惟當選立委　網「3點分析」出爐

60國、組織恭賀蔡英文！耿爽：一中原則

殺人犯燒炭亡　他：原本要在我家

《想見你》柯佳嬿引出「兇殺謎點」…聽完全身起毛

更多

最夯影音

更多
BBC對蔡英文超刺激提問全場笑了　女翻譯愣2秒...開啟官方模式接話

BBC對蔡英文超刺激提問全場笑了　女翻譯愣2秒...開啟官方模式接話
蔡英文守住了！817萬史上最高票　選後感言激喊：這就是自由的滋味

蔡英文守住了！817萬史上最高票　選後感言激喊：這就是自由的滋味

銀赫東海出國「一見面就打架」　始源站一旁獨自帥氣XDD

銀赫東海出國「一見面就打架」　始源站一旁獨自帥氣XDD

洪慈庸謝票車上頻頻拭淚　差969票落敗選民不捨：等妳4年

洪慈庸謝票車上頻頻拭淚　差969票落敗選民不捨：等妳4年

二胎孕期全紀錄！妻子順產雙胞胎　先生心疼告白：老婆，再次謝謝妳

二胎孕期全紀錄！妻子順產雙胞胎　先生心疼告白：老婆，再次謝謝妳

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

聲林之王2官方貼圖開賣了！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

用你喜歡的選手貼圖讓聊天更有趣！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面