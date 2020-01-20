跟他們聊天＝挑戰你的修養　12星座沒禮貌第一名「狂妄自大控制慾強」

▲十二星座中到底誰是沒禮貌第一名？如果你身邊有這星座的人要注意了！（圖／翻攝自PIXABAY）

記者張惠媛／綜合報導

12星座排行榜中，「黑特」主題總是特別讓人好奇，雖然人人有缺點，但某些星座可是會讓人特別難以忍受，他們自己不覺得怎樣，但看在別人眼裡卻是沒禮貌到極點，DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查網友心目中12星座的「沒禮貌」行徑，呼聲最高的「沒禮貌第一名」超考驗周遭人的EQ啊！

第12名：魔羯座

請繼續往下閱讀...

魔羯座是出了名的有禮貌代表，他們非常在乎一個人的禮貌和教養，大部份時候也會嚴格要求自己，但在他們專注在一件事情上的時候，就會完全把旁人晾在一邊，這大概是講求禮貌的魔羯座最沒禮貌的時刻。

第11名：巨蟹座

蟹蟹們熱愛自以為是耍幽默，但除了不好笑之外還很刻薄，如果比較情緒化一點甚至會口不擇言，刺傷身邊的人，雖然他們事後會後悔自己的口無遮攔，但傷害已經造成，自己也已經被貼「沒禮貌」的標籤啦。

第10名：雙子座

雙子座最擅長見人說人話、見鬼說鬼話，常常不知道在忙什麼，當他忽略別人而遭到抱怨時，還會有各式各樣的「合理解釋」，不願意認錯，總之就是不承認自己的「沒禮貌」啦。

▲超白目的射手座常常讓身邊的人想大喊：「滾開！」（圖／翻攝自Pexels）



第9名：射手座

射手座的沒禮貌其實是天生自帶白目基因，喜歡拐著彎損人、說話直接到讓人下不了台，不僅對自己的白目渾然不知，還會火上添油，讓身邊的人氣氣氣氣氣！

第8名：雙魚座

天真可愛的雙魚座個性迷糊，經常會有不切實際的想法，喜歡把簡單的事情複雜化，搞到自己收不了尾到處拜託別人幫忙，但在十萬火急的時後決策困難症卻又發作，拖拖拉拉耽誤別人而不自覺。

▲有時候為了避免尷尬而表現冷漠或是表現得太事不關己也會被貼上「沒禮貌」標籤喔。（圖／翻攝自Pexels）



第7名：水瓶座

瓶子的沒禮貌常常是因為「事不關己」的態度造成，喜歡冷眼旁觀，很愛說「隨便」、「都可以」，尤其是在大家需要立即做出決定的時候，水瓶座的「中立」實在會讓人冒起好幾把火。

第6名：金牛座

金牛座常常假裝沒看到認識的人，或是假裝沒聽到別人說的話，讓人覺得很沒禮貌，其實這全是因為金牛座的社交障礙，他們已經預想到打完招呼之後可能會「很尷尬」，為了避免這種尷尬，他們索性假裝沒看到，希望這段對話連開始都不要開始。

第5名：天蠍座

天蠍座很忌諱沒禮貌的人，但他們自己也會不小心失禮，說話太直就算了，但還不太好聽，甚至會用強迫的方式逼迫對方聽令行事，對於情緒勒索之類的心理戰可是相當在行！

第4名：牡羊座

一根腸子通到底的牡羊，說話快的原因並不是因為聰明伶俐，而是因為未經思考就發言，所以也常常說出「大白話」，雖然他們沒有惡意，但這些話可不是次次都中聽啊。

第3名：處女座

許多人覺得難搞第一名的處女座一生都在追求自己心中的那個完美狀態，在他們眼中一切都不完美、需要導正，所以常會用教訓、批評的語氣跟他人溝通，尤其處女座一急起來就會說出各種欠扁的話，落得沒禮貌下場。

▲優雅的天秤其實毛超多，碎碎念起來也是會逼瘋人的。（圖／翻攝自PIXABAY）



第2名：天秤座

天秤座不僅致力於追求公平，他們在自己的宇宙中天生就有一套不可挑戰的原則存在，最讓人感到不禮貌的地方就是會憑空消失，等到不想再找他們的時候就會像沒事一樣出現，懶到不想回電不想說話，這種理由只有一百個荒唐！有些天秤的沒禮貌則是毛特多，內心中希望別人配合自己，卻又不想委屈別人，最後選擇委屈自己，但又愛碎碎念，讓人白眼翻不完。

第1名：獅子座

獅子座無論男女都有狂妄自大的基因，且控制慾極強，旁人覺得他們太過自信，根本不把其別人放眼裡，不過獅子本身其實是沒有惡意的，偏偏他們的人格特質會讓人覺得「啊不就好棒棒？」一旦不注意言詞，就會變成太愛管閒事、太沒禮貌的代名詞。