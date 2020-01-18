「雙槍俠」搭計程車遊街睡著　包包被查秒翻臉！

▲雙槍俠搭計程車遊街睡著，警察、海巡到場乖乖就逮。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

20多歲的余姓男子18日下午3時許，攔計程車到基隆市祥豐街第二岸巡隊大門右側附近，但到達指定的目的地停車時，計程車司叫不醒余男，只好報警處理。余男醒後，便與員警發生肢體衝突，附近海巡人員發現警民衝突，隨即通報人員協助，經員警壓制，在他包包內查扣2把改造手槍，將移送基隆地檢署偵辦。

基隆市警察局第二分局安瀾橋派出所警員沈志翔，於18日15時4分接獲司機報案表示，基隆市中正區祥豐街有一名男子昏睡於計程車上，沈員到場叫醒該男子，並發現計程車後座有一黑色提包，檢視時余男反抗，與員警發生肢體衝突，第二岸巡隊人員發現經民衝突，隨即通報人員協助圍捕壓制。

經制伏余男之背包內攜有2把改造手槍（殺傷力待鑑定），經警方偵查，余男供稱2把手槍是友人寄放，他搭計程車睡著，醒來看見警察擔心槍枝被查獲想逃跑，才發生拉扯，至於槍枝來源，他不知道來源也不知道有沒有無殺傷力。本案將續由安瀾橋派出所偵辦，依違反槍砲罪嫌移送基隆地檢偵辦。至於槍枝將送刑事局鑑定有無殺傷力，初判是改造手槍。

「時間對我們來說完全沒用！」

▲ 雙槍俠經員警壓制，在他提包查扣2把改造手槍，將移送基隆地檢署偵辦。