外籍乘客機上喝醉鬧事！不肯回座還「腳踹空服員」　長榮航空怒了

▲長榮航空機上再遇暴力事件，外籍乘客疑酒醉鬧事，手推、腳踹空服員。（圖／記者沈繼昌攝，照片並非事發航班）

記者賴文萱／台北報導

長榮航空19日一架倫敦飛往曼谷航班中，發生有外籍乘客疑似酒醉，滯留在廚房不肯回座，甚至還手推、腳踹勸導的空服員。該班機機長獲知後立即以電報通知曼谷機場報警處理，該旅客在降落後已被當地航警帶走調查，後續長榮也將協助空服員向旅客提告求償。

長榮航空BR68倫敦-曼谷航班19日在飛行途中，一名持英國護照旅客滯留於廚房，因繫緊安全帶燈號亮起，空服員前往勸導，但該旅客不願遵守指示，甚至還手推、腳踹空服員。

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該班機機長獲知情況後，立即以電報通知曼谷機場報警處理，該旅客在降落後，已被航警局帶走調查，公司也指派主管陪同該班機組員前往航警局協助做筆錄。

▲該名鬧事外籍乘客下機後已被航警帶走，長榮航空強調，後續將協助空服員將旅客提告求償。（圖／資料照／記者彭懷玉攝）

據了解，該名旅客座椅下方留有空酒瓶，推斷是該旅客帶酒上機飲用並有酒醉現象。長榮表示，對該名旅客此等危害飛安之行為絕不容忍，會在製作筆錄後指派同仁陪同該名空服員前往驗傷，並保留相關事證。

長榮強調，第一時間已由主管致電關心及慰問當班組員，也將力挺空服員，蒐集相關資料協助空服員向旅客提告及求償，絕不縱容任何人對公司員工施暴。