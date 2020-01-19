凶狠小三狂索300萬…要不到嗆：殺了你全家！人夫嚇歪「抵押老爸遺產」交錢

▲郭男遭小三連連嗆殺家人，逼交出300萬元，最後受不了報警處理。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者戴若涵／台北報導

基隆一名林姓女子2018年與郭姓人夫發展出不倫戀，為了求生活保障，她揚言要對郭男的家人不利，向郭男索討300萬元，還嗆「我想要殺了你全家」等語，嚇得對方抵押房產交錢，但沒想到林女收了錢後，仍然不滿意，再出言恐嚇，郭男無奈只好報警處理，二審判決出爐。

判決指出，林女2018年12月16日在基隆一間超商外，向郭男恫稱，「不給我300萬是不是？寧願不給我300萬？」、「郭XX，我一定，我一定給你死喔，你看過我瘋過？我可能瘋起來比現在還瘋」、「到時候我要的可能更多，我跟你講，連你兩個小孩子都不保喔。我看你怎麼跟我玩？」、「還有，別故意把我丟下，然後去跟正宮承認說你外面有女人，然後故意不給我那筆錢，我跟你講，你付出的代價會更大」，揚言要讓郭姓夫妻連工作也不保。

林女的一番言論，嚇得郭男將父親遺留下來的房產抵押，並在2018年12月16日至20日間，簽下300萬元本票一張交給林女，但林女仍不滿意，再恐嚇「你要保全你的家人是不是？」、「我錢拿不到也沒關係，我都無所謂，我就讓你全部都死掉」、「你錢給我就好了，我們就一筆勾銷了」、「我想要殺了你全家」、「你跟你家那一個要怎麼樣來弄我，我也無所謂，我也有兄弟，我不是沒兄弟，我是要做跟不做而已」。

郭男擔心林女真會對家人不利，2019年1月16日只好開車載著林女到銀行臨櫃提領現金327萬元，當場將其中300萬交給林女，沒想到林女仍不滿足，事隔4天後在租屋處，再度嗆殺郭男丈母娘、郭男大姊、妻小，直喊「全部人都會死」，郭男見狀不妥報警處理。

雖然林女辯稱，自己罹患憂鬱症及精神恐慌症，那些言論是在酒後失去理智時被錄下，是郭男說要給她生活保障，才主動交付300萬元，但基隆地方法院勘驗各項事證後，不採信她的說詞，依恐嚇取財罪判林女有期徒刑10月，另依恐嚇危害安全罪判有期徒刑2月，得易科罰金6萬元，並沒收犯罪所的300萬元。

林女不服判決上訴二審，但日前高等法院將上訴駁回，全案確定。

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