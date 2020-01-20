60年老倉庫搖身文創新據點　在地品牌「1多點」打造苗栗小松菸

▲竹南火車站旁一棟超過1甲子歲月的老倉庫，經重新翻修打造成「苗栗小松菸」。（圖／記者黃孟珍攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣竹南火車站旁，有著一間超過1甲子的老倉庫。「1點多」、「鐘錶通」與「淇景空間設計」創辦人徐嘉明為了重整這個老空間，與太太Tina親自整理打造這個帶著家的味道的新空間，期望透過一個有著強烈地方歷史特色的空間讓更多人看見苗栗特色，打造「苗栗小松菸」。

▲「中山168」不僅有著現代工藝美學設計，更保有舊時代的歷史特色。（圖／記者黃孟珍攝，下同）

徐嘉明表示，自己在2017年創立了苗栗地方工藝與文化的手錶品牌「1多點」，生產精緻的木頭腕錶；饒富現代工藝美學的設計更讓產品在2019年獲得德國國際設計獎，堅持著對鐘錶產業與文化工藝的熱情，將60年的站前老倉庫打造成文化創意基地，展售1多點品牌系列產品並邀集在地青年與職人一起打造苗北文創新亮點！

徐嘉明強調，為了重整這個老空間，自己與太太Tina構思了許久，即便打掉重做是最快而省錢的方式，但他們選擇「恢復原貌」，這其實是漫長又驚喜的過程，當然重點也最花錢，或許對這個老屋空間有了感情與義務，夫妻倆挽起袖子，親自整理打造這著帶著家的味道的新空間，希望喚起大家愛惜舊物，欣賞舊物美學與老屋背後的故事。

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