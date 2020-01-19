2個月掉2次！老舊電車線讓火車駕駛開車好怕　台鐵拚年底全數完成更新

▲台鐵現正辦理電車線強化更新。（圖／台鐵提供）

記者賴文萱／台北報導

台鐵18日一列太魯閣號撞擊電車線，造成駕駛室、列車車窗碎裂，影響1570人。事實上在去年11月8日也有類似事故，光2個月就發生2起，這讓台鐵駕駛苦嘆，台鐵設備老舊、電務養護人力不足且有斷層，開車都很怕又掉下來。對此，台鐵指出，老舊電車線汰換計畫到去年底已完成1087公里更新，預訂今年將可完成全數1260公里更新作業。

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▲太魯閣號發生列車撞上掉落電車線事故，導致駕駛室玻璃碎裂，1570旅客受影響。（圖／記者黃孟珍翻攝）

台鐵企業工會文宣組長吳長智昨受訪時表示，時隔不到2個月，台鐵又發生類似事故，可見「電務人力不足、技術斷層嚴重」，除電務工作起薪低，約僅3萬元之外，工會也不斷向台鐵反應「夜間養護時間太短」，目前養護時間平均約4小時，有的路段甚至更低，但基本上至少需要5小時以上。本身為火車駕駛的他更直言，「現在開車都在看電線，會稍微瞄一下，很怕又掉下來」。

對此，台鐵表示，為及早預防及強化電車線結構，並降低電車線故障風險，台鐵105年就已啟動電車線主吊線更新工作。截止108年底，已完成1087公里，進度達86%，預訂今年將可完成全數1260公里更新工作。

在完成前述電車線主吊線更新後，將可提升22%結構張力，減少斷線機率，並同步提升載流容量達54%，增加供電之可靠及穩定度，以強化行車效率與安全度。

▲台鐵更新逾齡轉轍器。（圖／台鐵提供）

為維護旅客乘車安全，及因應未來新車購置計畫及設備汰換所需，台鐵106年啟動前瞻計畫電務智慧提升計畫，除更新電車線系統之外，還有採購電子聯鎖系統、購置電車線高速影像檢查車等，並應用數位化分析及智慧化的科學管理，提升整體電務相關系統設備妥善率、穩定度及強化行車安全可靠度。

▲逾齡支線平交道控制組更新。（圖／台鐵提供）

目前正值計畫執行高峰期，相關系統將陸續完成規劃設計，並依採購法規辦理發包、招標及決標作業。此計畫預定於113年完成相關電力、號誌及電訊系統等更新工作，如期完成計畫目標後，將可全面提升台鐵電務設備效能，及達成設備智慧化管理的目標。

▲▼平交道CCTV集中監視。（圖／台鐵提供）

與此同時，台鐵也持續加強檢修養護作業，確保既有系統行車運轉安全無虞。另配合相關計畫推動執行需要，台鐵也逐年進用年輕優秀人才，投入相關電務系統建置工作及訓練，讓相關系統完成建置時，也能無縫接軌後續設備維護與系統管理工作。

▲繼電器聯鎖改電子聯鎖。（圖／台鐵提供）