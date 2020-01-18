兩個月掉兩次電線！台鐵起薪低沒人要修　駕駛：開車很怕又掉下來

▲今發生電線掉落事故，導致太魯閣車窗碎裂。（圖／翻攝自Facebook／合鐵事故通報平台）

記者李宜秦／台北報導

台鐵今（18）日一列太魯閣號發生誤撞電車線事故，造成駕駛室、列車車窗碎裂，影響1570人。事實上在去年11月8日也發生類似事故，當時由於電線劣化掉落，導致太魯閣號煞車不及高速撞上。台鐵企業工會指出，類似事故頻出，正是因為台鐵養護人力不足且有斷層，「電務工作辛苦，起薪只有3萬，才會沒有年輕人待得久」。

台鐵企業工會文宣組長、火車駕駛吳長智表示，去年11月8日他駕駛一列太魯閣號通過花蓮和平站時，發現前方有異物，煞車不及高速撞上，並一路扯壞1千公尺電線。事後台鐵檢查，才發現是該處桿處橫渡線區分絕緣器已用16年，因此劣化導致斷裂。

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吳長智表示，時隔不到2個月，台鐵又發生類似事故，可見「電務人力不足、技術斷層嚴重」，目前花蓮和平站掉落電線問題也還沒完全處理完畢。他指出，電務工作起薪低，約僅3萬元，且工作時段多是夜間，主要負責養護工作，底薪低導致加班費也低，難怪沒有年輕人願意久留。

▲▼去年11/8有太魯閣號遭集店弓砸裂玻璃。（圖／翻攝自Facebook／楊春妹）

吳長智表示，工會不斷向台鐵反應「夜間養護時間太短」，目前養護時間平均約4小時，有的路段甚至更低，但基本上至少需要5小時以上，養護人員才能做的確實到位，而且只要地方代表要求加開列車，養護時間就又要縮短。他直言，「現在開車都在看電線，會稍微瞄一下，很怕又掉下來」。

台鐵產業工會秘書蕭農瑀表示，台鐵前年發生普悠瑪翻車事故後，行政院體檢報告就指出，台鐵大部分設備都已老舊，甚至有超過使用年限的狀況，報告也提出人力不足、技術斷層等問題。

近日汐止大誤點也是因為該處號誌使用近20年，才導致故障，蕭農瑀表示，希望蔡政府能在鐵路養護、人力預算上，編列更多預算，從根本解決台鐵百年老店問題。

▲▼去年11/8有太魯閣號遭集店弓砸裂玻璃。（圖／翻攝自Facebook／楊春妹）