影／「罷韓」8千萬經費恐舉債　3q哥陳柏惟：覺得貴當初就不要出來選

記者鄧木卿／台中報導

台中市準新科立委陳柏惟19日持續在選區內快閃發送春聯，被問到高雄市政府付不出「罷韓」的8千萬元經費，以及可能的市長補選費用1億多元的看法，陳說，這不是理由，韓國瑜選市長時不也花了1.2億元，如果嫌貴，當初就不要出來選，市民更應該關心的是，韓把錢花到哪裡？

▲陳柏惟在烏日發春聯時表示，如果覺得罷韓太貴，韓國瑜當初就不要出來選。（圖／陳柏惟提供，下同）

▲陳柏惟在烏日發送春聯，吸引上百人排隊。

陳柏惟在立委當選後的第7天開始在選區內快閃發送春聯，一直發到大年初二，上午在烏日區一處球場發送，之所以選在這裡是因為這裡夠大，加上他熱愛棒球，也曾經在這裡參加過比賽，他自許未來能成為運動立委，全力推廣運動，陳發完春聯，一時技癢，下場揮棒，擊出右外野安打。

▲陳柏惟下場揮棒，擊出右外野安打。

針對「罷韓」費用不足一事，陳說，這根本不是理由，韓國瑜選舉也花了1.2億元，如果覺得罷韓經費太貴，當初就不應該參選，他還說，高雄市政府去年舉債4百多億元，韓國瑜說要減債也沒有，市民應該更要關心，韓把錢花到哪裡。

至於有韓粉要對他發動罷免，把罷韓的氣出在他身上，陳柏惟表示，民主時代要講個道理，如果有道理，韓粉當然可以行使權利，但是現在他不但不知道罷免他的道理是什麼，同時他也想不到不罷免韓國瑜的理由。

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