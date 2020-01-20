「讓韓國瑜自由！」3Q哥陳柏惟烏日送雞排　籲支持罷韓

記者鄧木卿／台中報導

台中市準新科立委陳柏惟20日下午在烏日區服務處旁發送網紅館長贈送的免費雞排，針對顏寬恒今天沒有出席立法院會時表示，這表示顏自由了，他還說，請大家支持罷免票，也讓韓國瑜自由。

▲陳柏惟發送雞排也呼籲大家支持罷免，讓韓國瑜自由。（圖／陳柏惟提供）

網紅館長陳之漢大選前曾表示，如果小英順利連任，他就在全台免費送出1萬2千份雞排，台中場20日下午選在烏日區新科立委陳柏惟服務處進行，陳柏惟代為發送2千份，但現場逾3千人排隊，附近店家也非常熱心，免費贈送肉羹代替。

被媒體問到顏寬恒今天沒有出席立法院會的看法，陳柏惟想了幾秒說，這表示他自由了，陳說，過年後會透過助理連絡拜訪顏，希望尋求顏的協助，一起經營這個選區，陳還說，他們2人選舉期間一直都相互尊重，顏也不像韓國瑜，過程都沒有抹黑、負面的選舉手段。

陳贈送雞排也不忘批韓，他說，韓國瑜選上高雄市長後，馬上去選總統，這就如同渣男一樣，說話不算話，不用負責任，如果高雄市政府必須要籌得出罷免的8千萬元經費，就必須舉債，這根本不是理由，因為若是韓當選總統，不是也要籌措補選經費嗎？他願意在網路上幫忙籌募罷免的費用。

最後陳柏惟還主動補充，顏寬恒已經自由了，他也拜託大家支持罷免票，就是讓韓國瑜自由。

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