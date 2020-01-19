「可憐哪」正妹哏圖網路瘋傳　真理褲「白嫩小腿」本尊身分曝光

▲「可憐哪」正妹的本尊身分曝光。（圖／翻攝自PTT）



記者林彥臣／採訪報導

高雄市長韓國瑜在總統大選辯論會上一句「可憐哪！」在選後逐漸發發酵，成為網友們琅琅上口的金句，甚至被網友做成許多哏圖在網路上瘋傳，其中一張哏圖就是一位清新可愛的正妹，配上三個大字「可憐哪」，讓許多網友想要知道本尊是誰，現在有神人已經神出這位正妹的身分，就是網美「陳Q妹」。

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▲「可憐哪」的原圖是這張，陳Q妹穿著真理褲坐在操場上。（圖／翻攝自陳Q妹臉書，下同）



韓國瑜的一句「可憐哪」，成為許多網友瘋傳的哏圖，除了韓國瑜本人的辯論畫面之外，還有3M搞KUSO的一系列「可黏哪」新商品廣告圖，另外一張就是陳Q妹穿著真理褲露出一雙白嫩小腿坐在操場上，一旁配上三個大字「可憐哪」。

陳Q妹接受《ETtoday新聞雲》記者訪問表示，這張圖並不是她自己後製的，她也不知道是誰後製的，對於自己的照片變成哏圖在網路上瘋傳，覺得有點傻眼。

陳Q妹表示，今年21歲，她在上周的總統大選也投下了自己神聖的一票，現在是的職業是大學生也是外拍模特兒跟直播主，星座雙子座，興趣是吃美食跟唱歌，喜歡的對象是心態成熟能夠逗她笑的類型，全身最滿意的部位，是有張長不大的「小孩臉」。

陳Q妹在PTT表特板（Beauty）也引發許多網友討論表示，「腿好白哦」、「大腿超讚」、「真的滿可愛的」、「之前遇過她本人，很小一隻，可愛型的」、「坐操場跑道可以」、「我也有個朋友暱稱QQQ，之前聽說他在參與水餃事業，最近都沒消沒息」。

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