尾牙「桌菜vs自助吧」該選誰？　鄉民一致秒答：桌菜很累

▲有些公司尾牙會包場請員工吃自助餐。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

近日各公司行號都在舉辦尾牙餐敘，高額獎金禮品更是餐會的高潮。有網友就好奇發問，由於桌菜一旦預算較低，品質就會差很多，自助吧則是普遍都好吃，好奇大家認為「桌菜和自助吧」哪個更適合尾牙場合？貼文一出，多數人都大推自助吧，表示「桌菜還要裝客氣」、「把費想吃啥就吃啥」。

有網友16日在PTT八卦版以「大家尾牙喜歡吃桌菜還是把費？」為題，好奇在差不多星級和價位的情況下，大家尾牙時喜歡圍在一起吃桌菜，還是各自起身去拿菜的把費（buffet，自助吧）。

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原PO指出，其實桌菜偏向「一分錢一分貨」，五星級桌菜的味道的確是蠻好的，但他也有吃過一桌少於5000元的婚宴會館桌菜，實在無法給出高評價，「真的是吃氣氛的」，自助餐的部分則是普遍都還不錯吃。

貼文一出，鄉民們掀起一陣討論，挺自助餐的多數派網友認為，自己拿菜自由度比較高，也不用長時間和不熟同事杵在同一桌硬聊天，「雞湯只有兩隻雞腿怎麼分」、「桌菜大家筷子在那邊拉來拉去= =」、「桌菜還要裝客氣，要吃不吃的」、「桌菜口水太噁」、「把費想吃啥就吃啥」。

▲有網友認為吃桌菜才能象徵公司「團結一心」。（示意圖／記者涂含昀攝）

但也有另一派人認為吃桌菜才有團結的感覺，「桌菜比較不會浪費食物」、「大家都有公筷母匙的概念，應該還好吧」。還有另一批網友則是表示「都不會去」，反而希望把尾牙的預算拿來變現當獎金分配更為實際。

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