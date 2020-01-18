算命師提醒「最近勿騎車」！他聽完「笑反問2句」遭驅趕：連錢都不收

▲算命示意圖，與本文當事人無關。（圖／記者徐文彬攝）

記者張嘉晏／綜合報導

遇到人生關卡、對下一步感到迷茫時，不少人會選擇找算命師指點迷津。PTT紅人「金庸」日前就隨意在一家算命攤問運勢，不過當對方警告他「不要騎車、會有血光之災」時他卻笑了，質疑算命這一行到底是不是在唬爛。貼文一出，也吸引網友朝聖留言，「他如果會算，一看就算出來你是金庸，直接跪下認老爸了好嗎？」

金庸近日在PTT女板發文分享算命經驗，他表示自己日前到行天宮附近吃早餐，剛好路過算命街，發現裡面人還不少，就隨意找了一間進去算算運勢。他表示，算命的人隨後要他最近盡量別騎車，因為可能會有血光之災，還說他近期可能會換工作。

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但金庸身為外界眼中的「PTT土豪哥」，曾表示自己每個月光是房租收入就有1千萬，還曾以「周薪5萬元」聘請替他開車的司機，聽完算命師的一席話他笑了，直言告訴對方「我根本連機車都沒有是要怎麼騎？而且我根本沒在工作。你到底是不是唬的？」

▲金庸說他連機車都沒有，該怎麼騎？（圖／本報資料照）

金庸透露，算命師被打臉後連錢都不收，就急急忙忙地把他趕走，讓他開始懷疑這行業到底是真的還是假的，詢問網友們是否有相關經驗。

貼文一出，許多人不以為意表示，「每個月我都有血光之災啊」、「人生未知才有趣呀」、「算出我100年內必死」、「把行天宮買下來，然後跟他說『這間是我的，你有算到嗎？』」、「他如果會算，一看就算出來你是金庸，直接跪下認老爸了好嗎」、「遇過算命師算出的幾個問題都不準，她自己也有點尷尬」。

但也有人遇過超神準的算命師，表示「會算的怎麼還會在那邊擺」、「有看過真的會算的」、「推關西摸骨師父，不知道還在嗎？算我媽一生幾歲買房結婚生子都對」、「台中有很準的，不過要排隊等好幾個月」。

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