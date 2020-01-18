柯志恩提「美白小腿」氣到想甩巴掌　劉寶傑感嘆：可憐啊！

▲柯志恩在節目中重提舊恨「美白小腿」。（圖／翻攝自柯志恩嵌入《17嘴一波》）



記者林彥臣／綜合報導

2020立委選舉中落選的國民黨候選人柯志恩與李彥秀，在網路節目《17嘴一波》當中，大談選後的心情，柯志恩在談到誰的輔選最雞肋時，脫口說出「美白小腿」時不但咬牙切齒，甚至還還氣到想甩一巴掌。對此新聞節目《關鍵時刻》主持人劉寶傑，在節目中談論到這個話題時，不由得感嘆說出「可憐啊！」

劉寶傑在17日播出的節目談論到這個時話題引言指出，大家覺得最驚豔、最特別的就是，柯志恩出手了，柯志恩去抱怨一個雞肋，這個雞肋非常清楚的就是韓國瑜「正皓，真的是可憐啊！你有沒有注意到，那天站在韓國瑜後面，所有立法委員候選人，全部都落選了！還有柯志恩真的就是被他拖累的嗎？」

▲柯志恩重提「美白小腿」，劉寶傑感嘆「可憐啊」。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）



來賓李正皓表示，「所以說從近韓者草，變成近韓者倒」除了柯志恩以外，該問的是國民黨的「柯志恩們」有多少，包括柯志恩、李彥秀、柯呈枋、張嘉郡、顏寬恒，韓國瑜敗選至今有沒有跟這些人說聲抱歉？他沒有跟這些人抱歉，他是個沒有責任感的男人，連離開高雄那麼久，道歉都像在跟王小姐道歉一樣，「很久沒有陪你」。

李正皓補充，柯志恩真的是很不爽，敗選感言是有格式的，一般來說會有「努力不夠」、「跑得太慢」、「不夠勤跑」，會氣到講真心話「表示這真的很氣」，再加上媒體效應，透過正常的政治新聞認識到政治人物，只有10%~20%，其他70%~80%對政治不關心的人，都是透過這種全國性的大事件、大新聞，穿透到對政治不感興趣的同溫層之外。

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