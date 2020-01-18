黑鷹侍從官黃聖航告別式　長眠五指山永伴沈總長　

▲黑鷹侍從官黃聖航今早在苗栗老家舉行告別式。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）



記者陳凱力／苗栗報導

日前黑鷹失事造成參謀總長沈一鳴等8位將官不幸身殞，14日行政院宣布降半旗舉國哀悼，而墜機最後一刻仍以身保護，用雙手環抱總長的少校侍從官黃聖航18日則在苗栗竹南老家舉辦告別式，副總統陳建仁、前總統馬英九、國防部長嚴德發、空軍司令熊厚基，以及苗栗縣長徐耀昌等人均到場致哀，場面肅穆隆重。

▲黃聖航緊護沈一鳴直到生命盡頭，令人動容。



空軍黑鷹直升機於2日不幸失事，其中擔任參謀總長沈一鳴的少校侍從官黃聖航，遺體被發現時，雙手是緊緊抱著總長的，最後一刻都盡忠職守，令人動容。

上午告別式場面隆重，在覆旗、頒贈獎狀儀式公祭結束後，大體在17響禮炮聲中起靈，由捍馬前導車開道、21輛雙B禮車、佛祖車、白獅、樂儀隊引導前往獅頭山火化。

▲馬英九前總統前往慰問。

由於日前家屬已向國防部表達意願，希望讓黃聖航骨灰能永伴沈一鳴總長旁，在經徵詢總長夫人同意後，黃聖航將會與沈一鳴總長安厝在五指山國軍示範公墓，專人專管、每年3節舉辦祭祀，完成黃聖航守護總長遺願及家屬心願。

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