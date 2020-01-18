兩岸如果開戰美國會來協助？　蔡英文最新態度這樣回應

▲總統蔡英文接受《BBC》專訪。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文日前接受「英國廣播公司」（BBC）專訪，總統府18日釋出完整內容。針對兩岸軍事問題，她不排除戰爭的可能性，對於美國是否前來協助，她則表示，我們向來與區域的友人一起合作，維持區域的和平穩定。

蔡英文表示，任何時候都無法排除戰爭的可能性，但必須做好準備，發展自我防衛的能力，但除了軍事準備外，更重要的是，必須得到國際的支持。她認為，台灣採取了不挑釁的態度，因為不想挑釁對岸讓情勢更糟，或給對岸藉口為所欲為。

「所以，我們不挑釁，就某種程度而言，我們認為我們在回應對方挑釁行為時，還蠻溫和的。」蔡英文也說，台灣非常努力強化自我防衛能力，「我確實認為我們有相當不錯的能力，對中國來說，侵略台灣或試圖侵略台灣將付出很大的代價。」

至於在發生最壞情況時，美方是否會前來協助？蔡英文表示，向來與區域的友人一起合作，維持區域的和平穩定，因此我們也將持續和他們一起努力，讓區域可以維持和平與穩定。

對於台灣設法與美國建立同盟關係，強化台美關係，但同時也損害台灣與中國的經濟關係一事。蔡英文表示，在變局中隨時都有風險，也有挑戰和機會，目前算適應良好，也因為活用情勢而獲益，因為這些情勢變化，實際上我們獲得很多機會。

蔡英文舉例，因為中美貿易衝突，許多在中國的投資者現在回到台灣，鼓勵他們回流，「他們回來在這裡建立先進、高階的製造能力，為我們下階段的經濟成長帶來動力，並與台灣的產業鏈結，我們試著將這個機會的利益最大化。隨著這股資金自中國回流，我們的經濟前景比一般預期的還要好。」