蔡英文回應「廢除死刑」：大多數人不支持　需人民接受才採取行動

▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文日前接受「英國廣播公司」（BBC）專訪，總統府18日釋出完整內容。其中針對「廢死」的議題，她坦言是棘手的議題，認為這或許是人們一直想要達成的目標，但問題是這裡大多數的人都不支持，要改變人民的思維，需要很長一段過程與時間，「在民主社會中，需要人民能接受這些想法，才能採取行動」。

針對「婚姻平權」法案，是否會視為最大成就？蔡英文否認表示，她認為自己做了蠻多人民最終會了解是對國家有益的事情，例如年金改革，當然過程很痛苦，但最後有公職人員的年金制度，能確保領得到退休金，不必擔心破產。

蔡英文說，在同性婚姻的議題上，最初意見非常分歧，但還是經過很痛苦的過程才完成；另外也做了很多事來改革司法，讓司法更具公信力，但這個挑戰更大，需要更多時間，但已經在進行中了，希望速度夠快，在第二任期結束前能有具體結果。

蔡英文也指出，「離岸風場計畫」能讓能源供應更潔淨，也將建立風電相關產業，我們將會是亞洲第一個具備此項能力的國家，「事實上，我們正在做一些不是台灣政治人物傳統上會做的事，但我們正在做。」

對於未來的願景，蔡英文說，她希望讓這個地方更民主，在經濟方面更具競爭力，成為世界上主要的經濟推手之一，在進步價值方面，他們也做了蠻多事，最終將使台灣成為亞洲最進步的國家。

至於「廢除死刑」，蔡英文則坦言，這是一個很棘手的議題，她認為，這或許是人們一直想要達成的目標，但問題是這裡大多數的人都不支持，「要改變人民的思維，需要很長一段過程與時間，實際上在民主社會中，需要人民能接受這些想法，才能採取行動，我想在人民有足夠的信心，覺得可以放心之前，我們很難有足夠的支持採取行動。」

▼總統蔡英文接受BBC專訪。（圖／總統府提供）

