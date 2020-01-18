美參議院「台灣連線」22議員　聯名祝賀蔡英文總統連任

▲蔡英文總統取得連任。（圖／記者李毓康攝）

記者王致凱／台北報導

外交部表示，美國聯邦參議院「台灣連線」2位共同主席等22名參議員，17日聯名致函祝賀蔡英文總統連任，以及台灣再次完成順利選舉，顯示美國國會不分黨派對台灣自由民主制度的支持。

外交部說，美國聯邦參議院「台灣連線」共同主席、參院軍事委員會主席殷霍夫（James Inhofe, R-OK），以及另一位共同主席、參院外交委員會民主黨首席議員孟南德茲（Robert Menendez, D-NJ）等22名參議員聯名致函，內容祝賀蔡英文總統勝選連任，也恭喜台灣人民再次完成一場自由選舉。

聯名函內容提到，儘管北京試圖干預，但台灣人民展現了早在民主、人權及法治道路上的承諾，已經贏得來自所有地方自由人民的欽羨。聯名函強調，美國對台灣的承諾恆久不變，雙方友誼對共同致力於自由與開放的印太區域至關重要。

另外，聯名函中也對我參謀總長沈一鳴上將殉職表示哀悼，稱美方將會繼續以強化雙方防衛關係的方式紀念沈一鳴。

外交部表示，自總統大選11日結束後，已有包括美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi, D-CA）、參議院代議長葛萊斯里（Charles Grassley, R-IA）在內共79位美國聯邦參、眾議員陸續以不同方式對台灣表達祝賀與肯定。除了對美國友台議員表達感謝，外交部也提到，未來將繼續與美國行政部門與國會持續深化化奠基於共享價值的臺美全球合作夥伴關係。

▼殷霍夫曾率參眾議員訪問團訪問台灣，獲蔡英文總統接見。（資料照／總統府提供）



▼美國聯邦參議院外交委員會民主黨首席議員孟南德茲。（圖／達志影像／美聯社）

