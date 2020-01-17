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最新蘋果筆電要8萬9！他吐槽「性能停在2016還一堆人買」　果粉揭盲點開戰

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▲iPhone,Macbook。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲蘋果筆電很受商業人士歡迎。（示意圖／Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

雖然蘋果筆電在遊戲方面，一直處於弱勢，但對於商業人士來說，是強大且可靠的生產工具，當然在眾果粉心裡更是信仰不滅。就有網友吐槽，最新款的Macbook pro沒選配就要8萬9千大洋，重點是性能停留在2016，讓他相當不服，直問「這到底什麼概念？還一堆人買。」

男網友在PTT發文開嘲諷，表示「最新款2020的Macbook pro，沒選配就要賣8萬9900了，選個保固什麼的就突破10萬。價格不是問題，CPU過熱降頻也不是問題，那個顯示卡是怎麼回事啊？」

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▲最新蘋果筆電要8萬9！他吐槽「性能停在2016還一堆人買」　果粉揭盲點掀戰。（圖／翻攝自PTT）

▲原po大肆吐槽。（圖／翻攝自PTT）

他傻眼直呼，「都2020了才剛贏2016年的1050ti低階卡，更扯的是還輸1060。我知道果粉一定會扯優化、筆電不是拿來玩遊戲、軟體用不到顯示卡，啊這台要10萬耶，性能還停在2016？iPhone11停在2016的CPU會發生什麼事？蘋果筆電停滯就沒人在乎了？

對此，不少使用者留言反擊，認為蘋果大多鎖定商務人士，是拿來當賺錢工具的，「蘋果筆電拿來剪片、調色，穩定度屌打規格比較好的windows十條街好嗎」、「蘋果貴在軟體，能賺100萬才賣9萬買不買」、「蘋果電腦就辦公用的，我覺得見人見智，而且顯卡本來就是遊戲取向」、「認真回答你，我妹音樂系跟我說apple有個編曲軟體讓她想買」、「聽拍電影的朋友說，Mac轉檔剪接就是屌打PC，更不用說顏色超準，根本不用調」。

▲▼駭客,電腦,筆電。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

另外，還有人中肯表示，有時候是你的圈子習慣用什麼，跟潮不潮沒關係，加上有些軟體只有蘋果可用，所以在那純比效能，真的沒意義，「在專業圈子裡大家用同種系統和軟體，互換資源就是快上一大截，溝通上也比較不會有問題」。

不過，也有鄉民認同，跟著吐槽「之前還算不錯用，最近感覺又貴又差」、「潮感無價」、「8萬其他牌都不知道飛到哪裡去了」、「我都買華碩~cp值屌打」、「用不到不代表沒用，但蘋果近年是越來越貪婪沒錯」、「事實是買mac的人，在家還是乖乖用微軟系統的筆電或電腦，蘋果只是出門或拍照上網假掰用，我身邊一堆這種」。

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