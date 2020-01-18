尾牙幸運抽中二獎！她「30%衰運上身」氣暈想離職：安慰獎還比較好

▲原PO尾牙抽到刮刮樂 。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者張嘉晏／綜合報導

一名女網友日前在尾牙抽到二獎「刮刮樂」，雖說面額價值1000元，也號稱有70%的中獎機率，但無奈原PO就是那另外30%，不知道到底是幸運還是不幸。貼文一出，網友們也表示「頭獎該不會是兩張」、「當作做公益吧」。

「有人懂這是尾牙二獎的心酸嗎？」一名女網友在臉書「爆怨公社」中發文，她表示自己在小尾牙時抽到一張價值1000元的刮刮樂，雖然上頭寫著有70%的中獎機率，但無奈她就是那沒中的30%，眼神死怒吼「當下刮完兩眼一瞪，臉綠到跟青屎一樣。」

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然而更悲慘的是，原PO沒有中半毛錢就算了，獎品價值還需要「計入所得」，「老娘沒拿到個屁還要倒扣」，讓她離開現場時當下只有「離職」一個念頭，崩潰「為什麼不直接給我現金！」

原PO表示她當下真的欲哭無淚，還重覆檢查了10次以上，但沒中就是沒中，反而還覺得安慰獎200元還比較好。

▲尾牙示意圖。（圖／pxhere）

貼文一出，網友們紛紛表示，「還要計入所得！這公司真的很會算」、「是我也會想離職」、「二獎就這樣？那頭獎應該也沒有多好...」、「其實你可以不用刮的，隨便賣個五、六百都有人買」、「慘還要更慘」、「我們今年年終跟尾牙都沒有」、「當作做公益吧」、「以前尾牙獎品就是消耗公司庫存」、「頭獎該不會是兩張」、「不是超過2000還3000才要扣」。

另外要注意的是，根據《所得稅法》規定，抽獎獎品、獎金應依照10%稅率扣繳申報，不過若應扣繳稅額在2000元以下，是可以免辦扣繳的。原PO事後也回應，「我也不清楚，只知道他們的回覆是計入所得。」

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