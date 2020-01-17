菜農高麗菜被砸爛！台中夫妻專程南下力挺　殺價不成惱羞：同情你才來的耶

▲台中夫妻買番茄殺價不成。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者張嘉晏／綜合報導

本站去年底報導《彰化菜農心碎哭了！奧客嫌貴逼退100元 竟當面「砸爛高麗菜」》指出，一名張姓菜農開放民眾自採高麗菜，規定4顆100元，怎料過了幾日有遊客返回菜園，稱菜市場一顆才5元，要求退費，隨後還把菜摔在地上。沒想到他近日又遇上殺價奧客，對方眼見殺價不成，竟表示是「看新聞同情你才來的」，口氣令人傻眼。

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▲彰化菜農遭客當面砸爛高麗菜。（圖／東森新聞）

「買不起不會去呷賽嗎？跟那個摔高麗菜的婦人一樣無恥！」張姓苦主16日晚間又再度於臉書「爆怨公社」中發文，他表示菜園來了一對中年夫妻想買高麗菜，無奈菜已賣完，就把目標轉向小番茄。

沒想到客人聽聞番茄一斤要100元，直喊「夭壽這麼貴喔！」原PO解釋，玉女番茄一般在市場上都是一盒120元的，他們已經算便宜，但對方仍繼續央求「我們特地從台中來，算80元就好」，還一邊狂拿番茄試吃。

原PO解釋，100元已經是地板價了；怎料奧客眼見殺價不成，語氣一轉表示，「我們是電視上看新聞你被摔高麗菜同情你才來的耶！」原PO聽完後傻眼表示，「謝謝你們的同情我並沒有那麼可憐！」對方這時也惱羞成怒，回嗆「原來上新聞都是裝可憐喔？」

張姓菜農到最後仍堅守底線，建議客人可以去菜市場買沒關係，對方則丟下一句「做生意做的這麼ㄎㄡ（小氣）難怪被摔高麗菜」後就不買走人。

▲ 台中夫妻因為奧客專程南下力挺，自己卻反成為別人眼中的奧客 。（圖／翻攝自爆怨公社）

貼文一出，網友們紛紛表示客人太無恥，「100算便宜欸，我之前還買過160的」、「不懂務農人的辛苦」、「笑死人了！還好意思一直試吃」、「才20元也要殺」、「臉皮真的厚到子彈打不穿吧」、「同情不是這樣用的吧」。

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