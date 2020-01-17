當3年提款機！閨蜜又私訊「幫墊2盒藍莓」　吃軟釘子秒翻臉：朋友做成這樣？

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者趙于婷攝）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友這些年來，經常借錢給某位好姊妹，對方從幾百到上千塊都開口過，但之前不曾還錢，最近她又傳訊息求助，希望原po能代墊兩盒藍莓，結果吃軟釘子後立刻翻臉，竟感慨「妳真的讓我很失望，朋友做成這樣。」

「哈囉！很開心我讓妳失望了，但我比妳更有資格說喔！」女網友在爆怨公社發文訴苦，有位好姊妹總是借錢過生活，每次200-2000都要過，儘管她不是每次答應，但前前後後也累積5、6000塊錢了，而對方老是以明天或月底搪塞。

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最近好友再度開口，希望她能幫拿兩盒藍莓，然後錢先代墊。為了不繼續當冤大頭，女網友這回找藉口拒絕，直說「不行耶，因為我剛買了新車貸款中，每個月都是透支，實在沒有多餘的，況且現在都是我老公在做這塊，沒看到錢他不會代替妳拿的。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

聞言，對方態度神轉，突然冷漠地說「那不用了，謝謝，妳真的讓我很失望，朋友做成這樣。」一席話讓她也怒了，「說啥把我當姐妹，我看根本就把我當提款機，請妳記住...幫妳是情份，不幫妳是本份，別把別人對妳的好，當成應該。」

對此，網友們紛紛回應，「這種朋友沒了，妳人生會大不同」、「很多人借錢時跟還錢的時候，態度都不一樣」、「有這樣朋友，我早已經不相往來了」、「沒錢還學人家吃什麼藍莓啊，笑死」。

事後，原po也更新情況，「謝謝妳還有良心，願意還這筆錢，雖然已經欠3年了，但有還總比沒還好！不過希望妳別再唬爛我，畢竟妳以往紀錄是永遠到不了的明天與月底。」

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