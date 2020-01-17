喝骨仔肉湯「吃到牙齒」！媽一陣嘔吐確認：不是我的...網淡定解答喊正常

▲ 原PO喝骨仔肉湯吃到牙齒。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者張嘉晏／綜合報導

「如果是我一歲多的小孩吃到怎麼辦？」一名媽媽發文表示，自己吃骨仔肉湯時，竟然吃到一顆牙齒，吐出來的當下心情是既噁心又驚恐，連忙上網發文分享。不過網友們幾乎都一致表示「很正常」，「是豬的牙齒」、「不意外啊」。

「店家忙線中我該怎麼辦？」一名女網友在臉書「爆怨公社」中發文，她表示日前外帶骨仔肉湯回家喝，吃到最後一口時卻感覺有種詭異的口感，吐出來查看才發現竟然是「一顆牙齒」！

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原PO表示，她吃了30幾年第一次吃到，覺得噁心還嘔吐了一陣子，事後也照了鏡子，確認的確不是自己掉牙齒。

▲網友表示這是豬牙，點「天梯肉」的時候也有可能吃到。（圖／翻攝自爆怨公社）

不過貼文一出，網友們表示這應該是豬牙，且骨仔肉本來就是骨頭旁的碎肉，很容易帶有骨頭，「有牙齒不意外」、「很正常啊」、「骨仔肉不就是豬牙齦」、「應該是豬的牙齒，我吃天梯肉（上顎軟骨）也會有」、「點豬頭肉還會有牙齦出現」、「都能吃豬舌頭了，牙齒拿掉應該還好吧」、「就豬牙而已呀，其實還蠻常遇到的」。

原PO對此也回應，畢竟食物中藏有豬牙齒，對小孩來說還是有誤食的危險性，加上觀感也不佳，會再打電話提醒店家一聲。

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