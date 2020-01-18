迎合北京　傳教廷已內定親中派接任香港主教

▲夏志誠支持反送中運動。（圖／路透社）

文／中央社

香港主教懸缺年餘，依慣例原應接任的輔理主教夏志誠因力挺「反送中」，遲遲無法扶正。權威天主教媒體披露，為迎合北京，教廷已內定由親中派的副主教蔡惠民接任香港主教。

天主教新聞社（Catholic News Agency）今天指出，根據多重管道的教會高層消息，蔡惠民接任香港主教的人事案已送至梵蒂岡獲得最後批准，不過教廷考量可能引發輿論與教會內部的負面反應，尚未正式宣布。

香港前主教楊鳴章去年一月病逝，夏志誠是唯一具 「主教級」身分的輔理主教，但教廷未依慣例讓夏志誠繼任香港主教，反破例指派已退休的樞機主教湯漢回鍋暫代職務，當時便傳出與北京關係良好的蔡惠民可能成為下任香港主教「黑馬」。

天主教新聞社表示，教廷原本屬意接任香港主教的 首選仍是夏志誠，教宗方濟各（Pope Francis）也已同意，但夏志誠多次公開聲援反送中運動，讓教廷承受政治局勢壓力，不得不改變決定。

報導指出，蔡惠民與北京當局過於親近，引起許多香港教區的神職人員、信徒感到擔憂，因此湯漢親自建議教廷，不要立刻公布這項人事案。報導引述教廷高層消息說，現在中國與香港的局勢一觸即發，沒有人希望讓情況變得更複雜，「等時機許可，這項人令就會宣布」。

報導指出，蔡惠民是香港四位副主教之一，與湯漢關係密切，也和北京當局互動良好，在香港反送中運動高峰期，蔡惠民曾和湯漢一起參加香港特首林鄭月娥舉行的協調會議。由於香港天主教會不少神職人員、信徒都活躍於反送中運動，有香港神父擔憂，蔡惠民接任主教後，無法向北京政權捍衛當地教會，一位匿名的香港神父更直言形容，蔡惠民是「親北京的鷹派」、「榮休樞機陳日君之敵」。

一位香港神父認為，教廷對香港主教人事案的選擇 ，證實了教廷正在向中國政府出賣忠心耿耿的教會。天主教新聞社向教廷國務院長帕洛林（Pietro Parolin）及蔡惠民求證，雙方都未發表任何評論。