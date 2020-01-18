華聞快遞／四川省去年外貿規模達6765.9 億元

▲四川省。（圖／CFP）

《四川》四川省去年外貿規模達6765.9 億元

2019年四川全省實現貨物進出口總額6765.9億元（人民幣，下同），進出口規模居大陸全國第10位，同比增長13.8%，高於同期大陸全國整體進出口增幅。其中，出口3892.3億元，同比增長16.8%；進口2873.6億元，同比增長9.9%。（四川日報）

《重慶》去年重慶進出口總值5792.8億元

2019年重慶外貿實現進出口總值5792.8億元，比2018年增長11%，高出同期大陸整體外貿進出口增速7.6個百分點，在大陸全國排第11位，在中西部18省區市中排第2位。（重慶日報）

《浙江》浙江外貿突破3萬億元大關

杭州海關17日發佈數據，2019年浙江全省進出口總值達3.08萬億元，比上年增長8.1%，佔大陸全國進出口總值的9.8%，其中出口額2.31萬億元，進出口、出口佔大陸全國份額均創歷史新高。（浙江日報）

《廣東》廣東新增減稅降費將超3000億

從2019年1至11月稅務部門組織的稅費收入看，廣東全省累計新增減稅降費2704億元，其中減稅2458億元，社會保險費新增減免247億元，全年新增減稅降費總額將超過3000億元。（南方日報）

▲廣東省廣州市。（圖／CFP）

《河南》去年河南省進出口總值超5700億

2019年河南省外貿進出口總值完成5711.6億元，同比增長3.6%，高於大路全國整體增速0.2個百分點，全省年度進出口總值連續3年保持5000億元以上規模，鄭州外貿實現進出口4129.9億元，增長0.6%，佔全省外貿總值的72.3%。（鄭州日報）

《廣西》宜州產業融合助力鄉村振興

河池市宜州區區委組織部負責人指出，近年來，宜州區以黨建「四標」創建為引領，以產業扶貧為主攻方向，引導16家龍頭企業、704家農民合作社和74家家庭農場等新型農業經營主體多元融合發展，培養農民經紀人和技術人才1.5萬人，示範帶動2.61萬貧困人口養蠶以產業融合為依托，推動鄉村振興。（廣西日報）

《山東》山東2019年糧食總產1071.4億斤

2019年山東省糧食總產達到1071.4億斤，連續6年穩定在千億斤以上。年銷售收入500萬元以上的農業龍頭企業發展到9600多家，家庭農場7.13萬家，農民合作社21萬家，數量均居中國大陸第一。（中新社）

《江西》江西去年對「一帶一路」沿線國家進出口達1028.1億元

南昌海關副關長周維穎介紹，2019年，江西與233個國家和地區有貿易往來，對東盟進出口589億元，增長19.4%；歐盟超過美國成為江西第二大貿易夥伴，江西對歐盟進出口466.5億元，增長26.7%；對美國進出口372.9億元，下降3.6%。對日本、韓國分別進出口248.4億元和246.3億元，分別增長10.1%和28.9%。（中新社）

▼江西省南昌市。（圖／CFP）