蔡英文擺脫論文烏賊戰　LSE官網：稱「博士」恭賀連任

▲蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）

記者張乃文／台北報導

總統蔡英文在2020大選成功連任，母校英國倫敦政經學院（LSE）則發布新聞稿祝賀，同時用「博士」稱謂稱呼蔡英文，也認為她的連任，維持了倫敦政經學院校友在台灣的領導地位。

英國倫敦政經學院於15日在官網上發布新聞稿，以「LSE校友蔡英文博士再次當選」為題，祝賀蔡英文連任。新聞稿首段提到，倫敦政治經濟學院法學博士生蔡英文於2020年1月11日再次當選台灣總統。而內文以「博士」稱呼蔡英文，並寫下蔡博士將再擔任總統4年，也獲得創紀錄的820萬張票。而對手則獲得39％的選票，在這場激烈選舉中，台灣選民的投票率更高達75％。

LSE提到蔡博士獲勝後發表的談話，「台灣向世界展示，我們珍惜自由民主的生活方式以及我們的國家。」並介紹蔡英文，蔡博士於2016年首次當選總統，此前曾擔任台灣副行政院長和民進黨主席，而蔡英文的連任也維持台灣LSE校友在台灣的領導地位。

選前，蔡英文的LSE博士學位及論文「真實性」不斷受到質疑，更有人大動作前往英國驗證。即使已有證據顯示蔡英文的博士論文「存在」，但仍有人認為LSE對於論文的審查方式不嚴謹。

針對此事，總統府也召開記者會亮出蔡英文的博士論文原稿，並授權國家圖書館公開閱覽。同時，LSE發布官方聲明證明，蔡英文確實在1984年被授予法律博士學位，且當時的所有學位都是由倫敦大學所頒發。

▲LSE官網發布新聞祝賀蔡英文當選總統。（圖／翻攝自LSE官網）