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蔡英文「要贏的人全然知道怎麼輸」　用意志力扭轉頹勢

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▲▼蔡英文、李登輝。（圖／鏡週刊提供）

▲蔡英文曾在臉書發文，稱前總統李登輝曾告訴她，「政治就是治理的工作，是在溝通和協調當中，試著來改變社會」，而她的政治價值「就是該為社會帶來正面的改變」。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

1/15是李登輝97歲生日。

蔡英文和陳菊昨天提前去拜會李登輝，停留約半小時。李也當場向蔡英文連任成功表達祝賀之意。

關於蔡英文種種公開照片，有2張照片在腦海永遠無法抹滅，一張是這個。冷靜自持的蔡英文依偎在李登輝罕見地真情流露，那笑容，那快樂，簡直是一對父女。

某種程度，李登輝和蔡英文也是精神上的父女。

2018年春天，我們曾經到永和官邸訪問蔡英文，坐在她的小客廳，她說父親蔡潔生跟李登輝是舊識，某年，她陪父親來此拜會李登輝，也是在同一個客廳，老友天南地北聊天，她坐在一旁靜靜地聽，唯一一句話就是：「爸，已經11點了，我們該回家了。」

蔡英文昨至翠山莊向李前總統祝壽和拜年。（翻攝自蔡英文臉書）

蔡是在李登輝的年代培養起來的。1984年，蔡英文28歲，倫敦政經學院畢業，聽爸爸的話回台灣，在政大教書，當法律學者，她會在經濟部擔任顧問長達十多年，累積技術官僚的經驗，或者和父執輩的交情不無關係。

李登輝暗助陳水扁登大位，公元2000年改朝換代，蔡英文被延攬擔任陸委會主委，陳水扁刻意將涉外事務交給前朝人馬，一般的理解是李登輝的託付。

應該可以這麼說，她是李登輝送進去民進黨當養女的。

她2004年才加入民進黨，從陸委會主委到不分區立委，她踏入政壇其實已經很晚很晚，她甚至沒有想當政治人物，她的政治色彩淡到2008年傳說馬英九曾經想要跟她搭擋競選總統！！！！！！！（John F. Copper 2016年， 第188頁）

世事造化，她2008年跑去競選民進黨黨主席，其實可以說民進黨家道中落，各派各房沒人想當家，爛攤子只有丟給這個抱來的養女。最後的事情大家都知道，她撐起家業，可因為是抱來的，即便振興家業，各房也沒把她當一回事。2018年訪問呂秀蓮，講到美麗島事件，呂略帶輕蔑地說我們在美麗島抗爭的時候，她不知道在哪裡呢。做訪問時偶爾會請益一些新潮流的大老，嫌她怯弱，做事抓小不抓大，其實也不是很看得起她。

民進黨的家務事，其實就是一齣民視鄉土劇，抱來的，哪有嫡系長房大孫來得矜貴？民進黨器重的寒窗苦讀，力爭上游當上醫生的賴清德（AKA台獨王子），甚至到後來她精神的父親對她也多有微詞，稱她缺乏決斷力和勇氣，改誇賴金孫。誰當眼巴巴看著她出錯，瞧她去年黨內初選她被酸得多慘。

或者我們也可以這樣大膽臆測，蔡英文是庶出，原生家庭有10個兄弟姊妹，即便么女受寵，這樣的環境長大，不免看人眼色，規行矩步，故而全無老么的嬌氣，在一齣政黨鄉土劇扮演養女的角色也不是太困難的事。

環境造就個性，個性也造就她的命運。她的一切與個性的堅忍也不無關聯。18年中央社訪問她，設計了一份快問快答，問她最喜歡的電影人物，她說可以回答2個嗎？「一個是長日將盡的安東尼霍普金斯，一個是冰原歷險記的喜德。」

安東尼霍普金斯！！！！是了，忍人所不能忍，苦苦壓抑情感的管家，優雅而自持，這一切都有了解釋了。

有定見，有耐心，這樣的人不怕失敗，台灣政壇人物泰半自戀，馬英九賴金孫柯文哲呂秀蓮，韓國瑜自嘲是一個例外，蔡英文的自律自持又是另外一個（她精神上的父親應該也是這個），政治人物的政治賽局比較像話啪啦KEN，或剪刀石頭布，唯獨她是下圍棋，高瞻遠矚，長遠布局。

這樣的人是不怕失敗的，看她10年選新北市長敗給朱立倫，12年選總統敗給馬英九，甚至是18年民進黨大敗，個人遭到羞辱式的失敗。但有布局的人全然不怕失敗，看她2012年那動人的敗選感言多動人，多有風度，因為要贏的人全然知道要怎麼輸。

故而去年6月她接受TVBS專訪如此說道：「政治是禍福相倚，當失敗了以後，盲點浮現，妳反而有自信起來。如果只要做一個什麼事情都不做，只要發津貼的政府，我也可以做啊，大家會喜歡我多一點。我知道我不夠果決，不夠勇敢，但如果說真心話，一個不夠果決不夠勇敢的總統，她敢去做年金改革嗎？她敢花3年的時間去做稅改，然後再3年時間人民才感受得到，我敢不敢去承擔風險？一個總統除了要勇敢要果決，有時候她還要忍辱負重。」

她用堅強意志力扭轉了頹勢，選前的最後星期五，我在蔡英文總部，下午4點掃街車隊班師回朝，擠在騎樓第一排，是歐美老外，是香港政界觀摩團。是跟著導遊小旗子走來走去的日本人，他們在總部買完英粉泡麵帽子，約好時間集合上車。看到蔡英文繞境回鑾，好優雅的日本太太揮舞旗子，小小聲地尖叫著，好像看到寶塚女優蒞臨。其中還碰到一個越南大學生，因為台灣是亞洲第一個通過同婚法，對他是一種盼望，特意花2週來台灣看看。造勢之夜，自由廣場國圖馬路封街，好多香港人在空蕩蕩的馬路喊時代革命，光復香港，旁邊旁邊有警察，他們笑瞇瞇地說有警察啊，不會吃催淚菸。

競選總部色系是桑青與桃紅，未見國旗國徽，但也未見民進黨綠色十字台灣黨旗，前幾年某新潮流大老譏笑她是文青治國，但人家已經形成一種美學，形成一種氣度，她的選前之夜不搞悲情，不用誰下跪，她理直氣壯地喊：「加薪，我做到了。減稅，我做了。長照，我做了。幼托，我做了，年金改革我做了，國防改革我做了，能源改革我做了，台商回流我做了，社會住宅我做了，婚姻平權我也做了，經濟結構轉型我做了，社會安全網的強化我做了，民主防衛機制的建構，我也做了。」最後，「拒絕一國兩制，我也為2,300萬人民做到了！」

台灣選舉是家務事，是天下事。小島選舉結果牽動太平洋島鏈國家局勢，島內的選舉變成白宮和中南海國際角力，兩雄相爭，她的深思熟慮和沉穩，則為台灣自美方贏來史上最多的外交利益。

完全繼承了精神父親的意志，甚至走得更遠，管她養女金孫，管他嫡系庶出，我當家，我作主，我就是答案。（我本來要寫這是探春從後四十回逆寫紅樓夢的故事，但想想民進黨也沒這樣優雅，不到曹雪芹的高度，頂多就是汪笨湖的台灣紅樓夢）

台灣每一次選舉都在說一個勵志故事，陳水扁的故事是三級貧戶力爭上游，韓國瑜的故事是中年失業魯蛇的逆襲，至於蔡英文的故事，則是面對逆境，堅持是有用的，努力是有用的。2020總統大選，817萬票說的是《反滲透法》沒有錯，同婚法案沒有錯，年金改革沒有錯，台灣是一個主權獨立的國家，人民和蔡英文用選票守護了民主，改革不走回頭路，民主，往前進了一步。


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