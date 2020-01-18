向對岸釋善意靠「內閣改組」？蘇貞昌：不用其他國家指指點點





▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

2020總統立委大選11日落幕，總統蔡英文以歷史新高817萬票順利連任，同時，兩岸發展也再度受到國際關注。有聲音指出，若想要向對岸釋出善意，「內閣改組」是唯一解方。對此，行政院長蘇貞昌18日受訪時霸氣回應，台灣是主權獨立國家，「不用其他國家指指點點」。

根據聯合報報導，有兩岸決策核心人士稱，蔡政府唯一能向對岸釋出的善意是內閣人事改組，對岸能釋出的包括恢復陸客來台自由行、團客人數放寬、鬆綁台辦官員訪台等。

對於向對岸釋出善意要靠內閣改組的說法，蘇貞昌不以為然。他18日受訪時回應，「台灣是主權獨立國家，台灣人民剛剛用選票肯定蔡總統施政，蔡總統展開施政必有一番新的作為，這不用其他國家指指點點。」

另外，針對外傳蘇嘉全要接任總統府秘書長一事，蘇貞昌表示，蘇嘉全是很好的人才，他現在是立法院長，蔡總統新的任期必然有新的展開，都尊重蔡總統。

至於民進黨派系問題，蘇貞昌說，民進黨是民主政黨，在黨內競逐時難免有派系的競爭，但是最重要的是，當人民把政權交給民進黨，民進黨最重要是要做出符合人民期待，蔡總統經過一任後，人民再次把政權託付給她，蔡總統必定有一番符合民意的作為，最重要的是，要怎麼樣才是適才適所，這個時候不會有派系的考量。