體恤警察工作壓力大　屏民防大隊副大隊長致贈里警自動體外心臟除顫器

▲屏東縣政府警察局民防大隊副大隊長張瑞文致贈里港警分局一部自動體外心臟除顫器，讓員警感到窩心 ，圖廠商說明使用方法。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府警察局民防大隊副大隊長張瑞文，有感於生命可貴，體恤警察工作負荷過重壓力過大，容易造成急性心血管疾病瞬間爆發，為掌握心臟猝停急救時機，日前自掏腰包購買自動體外心臟除顫器（俗稱AED）1部捐贈給里港警分局，讓員警感到很窩心。

▲▼楊龍祥分局長（右）致贈感謝狀給張瑞文、操作學習。



張瑞文說，警察勤務繁雜長期負荷過重，日夜顛倒，工作特殊時間過長，加上個人本身就有潛在的危險體質跟生活習慣，如三高疾病、肥胖、抽煙、喝酒等等都會造成急性心血管疾病瞬間爆發，心肌梗塞猝死原因，因此購買AED供員警必要時可以及時用得上。

里港警分局為感謝副大隊長張瑞文的義行，於16日分局聯合勤教時，由分局長楊龍祥代表全分局同仁頒贈感謝狀壹紙予張副大隊長，隨即也請廠商指派專人攜帶教學儀器「安妮」現場教導CPR及AED操作，往後定期擇適當時機，再度請廠商至分局為全體同仁授課，以達到人人熟稔操作方式。

分局長楊龍祥除了感謝張副大隊長對於警察同仁們的用心外，也提醒同仁平時工作之餘，亦要隨時注意自身的健康狀況，適當的休息，以降低意外發生；而員警也要熟悉AED及CPR的操作方式以備不時之需，才能在緊急情況發生時，作為自己或他人的保命符。

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