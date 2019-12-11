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「擊」刻救援！　中壢全國原民文健站第一台AED設置啟用

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▲位於中壢的全國原民文健站第一台AED設置啟用

▲位於中壢的全國原民文健站第一台AED設置啟用。（圖／衛生局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市衛生局11日於位於中壢區的全國原住民文健站，啟用第一個設置AED（自動體外心臟電擊去顫器）設備。原民議員王仙蓮表示，截至今年11月底，全台共設有10,515臺AED，桃園市共設置了1,238臺，依六都人口數平均各縣市AED數，桃園市設置AED密度排名第2名，顯示市長鄭文燦重視原民長者的健康與預防。▲位於中壢的全國原民文健站第一台AED設置啟用

▲位於中壢的全國原民文健站第一台AED設置啟用。（圖／衛生局提供）

衛生局指出，遇突發意外，搶救生命要把握黃金救援時間，患者心跳停止當下，每延遲1分鐘皆不斷增加患者死亡機率；僅管消防隊搶救人員火速趕赴現場，仍須耗時數分鐘，若將搶救時間提前進行，將有較高機率使病人清醒恢復意識。

雖然心肺復甦術(CPR)，能夠暫時代替心臟搏動輸送血液，但仍無法百分之百取代它的運作，也無法使心臟恢復正常的心律；若此時使用AED進行心臟去顫，使心臟恢復正常跳動，可避免器官缺氧而受損，甚至於避免大腦缺氧導致腦死。

目前，桃園市積極推廣設置並廣佈AED設備，完成CPR及AED急救技能操作訓練，除了第一時間拯救他人性命外，亦掌握重要急救技能，可於緊急時刻挽救家人寶貴性命。中壢區全國原住民文健站（地點：桃園市中壢區元生二街126號）

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