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他們的笑容　溫暖了這位年輕電腦工程師

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▲▼慈濟11月在柬埔寨舉辦義診，義診團中有2位不到30歲的年輕慈濟志工黃柏翰、賴立勤，兩人在義診時各司其職，當地農村人民的知足與快樂，溫暖了他們的心。（圖／慈濟基金會提供）

圖/慈濟基金會提供 文/林佳予

慈濟11月在柬埔寨舉辦義診，義診團中有位27歲的年輕志工，參加慈濟已經21年，原來他從6歲就跟著父母參加活動，從兒童精進班到慈少、慈青，大學畢業後投入職場也不忘當繼續志工。賴立勤，目前是一位科技公司工程師兼顧問，他請假前往柬埔寨做公益，當地農村人民的知足與快樂，也溫暖了他的心。

柬埔寨農村的資源不足，在當地醫院的硬體設備也能看出，慈濟人醫會醫師在克難的環境中義診，志工在事前就開始進行管線設置、電壓評估，甚至把老舊建築物鋪上水泥地，當成牙科診間。而這群後勤志工，跟所有慈濟人醫會人員一樣都是自費自假，其中最年輕的是27歲的賴立勤，本身是科技公司工程師兼顧問，為了這趟柬埔寨行，跟公司請了好幾天假，也因此出發前不斷地加班完成工作，雖然搭機到柬埔寨當天因為睡眠不足而過敏，但隔天一到義診現場，立刻精神百倍，因為他看到當地人的知足，讓他感受到自己的幸福。

▼慈濟人醫會醫師在克難的環境中義診，志工在事前就開始進行管線設置、電壓評估，甚至把老舊建築物鋪上水泥地，當成牙科診間，圖為柬埔寨馬德望轉診醫院。

▲▼慈濟11月在柬埔寨舉辦義診，義診團中有2位不到30歲的年輕慈濟志工黃柏翰、賴立勤，兩人在義診時各司其職，當地農村人民的知足與快樂，溫暖了他們的心。（圖／慈濟基金會提供）

完成場地布置，醫護人員義診的時候，賴立勤帶動當地年輕志工一起跟小孩互動。賴立勤指出：「我們看到當地的小朋友因為衛生條件的關係，盡量讓他們吃棒棒糖，不讓他們用手拿。」抱著小孩，賴立勤聞到味道，也看到對方手黑黑的，原來是很久沒有洗澡，因為沒有乾淨的水可以洗。賴立勤提到，25年前慈濟踏上馬德望省是因為水災，但這些人卻沒有乾淨的水可以用，顯得格外矛盾。

▼當地乾淨的水資源取得不易，圖為馬德望轉診醫院。

▲▼慈濟11月在柬埔寨舉辦義診，義診團中有2位不到30歲的年輕慈濟志工黃柏翰、賴立勤，兩人在義診時各司其職，當地農村人民的知足與快樂，溫暖了他們的心。（圖／慈濟基金會提供）

▼賴立勤跟小孩互動發現他們的手髒髒的，盡量不讓他們用手拿食物吃。

▲▼慈濟11月在柬埔寨舉辦義診，義診團中有2位不到30歲的年輕慈濟志工黃柏翰、賴立勤，兩人在義診時各司其職，當地農村人民的知足與快樂，溫暖了他們的心。（圖／慈濟基金會提供）

身為科技工程師的賴立勤表示，或許對他們來說，我們的日常生活是一種奢侈，而他們的日常生活，對我們來說是種苦難。這裡的人民很多生活上的不方便，欠缺醫療、物資、水源，但是那些人笑得比我們還開心，我學到的不只是「見苦知福」，更是「見福知苦」。相對於我們，科技的方便，反而帶來人跟人之間的距離，回歸清淨的本性，才是真正的快樂。

▼雖然過著物資不足的生活，賴立勤發現這裡的人都很知足。

▲▼慈濟11月在柬埔寨舉辦義診，義診團中有2位不到30歲的年輕慈濟志工黃柏翰、賴立勤，兩人在義診時各司其職，當地農村人民的知足與快樂，溫暖了他們的心。（圖／慈濟基金會提供）

▼賴立勤表示，這裡的人民很多生活上的不方便，欠缺醫療、物資、水源，但是他們笑得比我們還開心。

▲▼慈濟11月在柬埔寨舉辦義診，義診團中有2位不到30歲的年輕慈濟志工黃柏翰、賴立勤，兩人在義診時各司其職，當地農村人民的知足與快樂，溫暖了他們的心。（圖／慈濟基金會提供）

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