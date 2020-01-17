看診插隊0告知！皮鞋哥接著視訊會議「全程撂英文」...他一看更火：好像很X

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名男網友昨天到診所看病，然而輪到他時，卻發現診間已經有人了，原本以為是重複號碼，後來才得知，是對方為了開視訊會議，在沒有任何示意或告知的情況下，默默插隊；而吃悶虧的他看著對方狂用英文視訊對話，內心更火了。

男網友在爆怨公社還原經過，昨天下午5點左右，他到某間診所看病，並排到46號，等待約莫10分鐘，聽到櫃台叫號到他，便起身走進診間，結果裡面竟然有人了。

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他見狀立刻轉往櫃台，反應說號碼有重複的狀況。聞言，櫃台人員也迅速進到診間了解情形，等了將近1分鐘，對方才過來小聲地回報，「診間裡的那個人說，因為等等要視訊會議，所以就自行插隊先給醫生看了。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫negativespace）

男網友當下並沒有太生氣，還和善地跟櫃台小姐說，「就讓他先看吧，我下班了。」但其實他心裡多少有疙瘩，等對方看完診，換他進去時，赫然聽到人家啪啦啪啦狂用英文對話，這下更不爽了，「好像很X一樣。我是覺得，你如果跟我說，真的有要緊事要先看診，我絕對讓你先看，反正我下班了。可是你完全不尊重我，想插隊就插隊，那我只好把你放上來，讓大家看看你是哪位人物。」

po文一出掀起熱烈討論，網友們紛紛回應，「診所也有問題，他跟診所都先要知會你」、「脾氣真好」、「我也可以嘰哩呱啦講一大堆閩南語，也沒有人肯讓我插隊」、「大概1秒鐘幾10萬上下」、「技巧太差，通常有人插號時，護士都會偷偷招手，而不會叫下一號」。

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