「雙環無軸」愛情摩天輪新進度！美商JRA到高雄遞交投資意向書

▲雙環無軸愛情摩天輪設計圖 。（圖／高市府經發局提供）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市長韓國瑜政見之一「愛情摩天輪」進度到底到哪裡了？高市府經發局16日表示，其中由美國CUPKOVIC Architecture LLC 公司繪圖製作的「雙環無軸愛情摩天輪」已做好資金、規劃上的合作，JRA公司總裁Keith James以及CUPKOVIC建築師事務所代表彭俊立先生更特地從美國前來高雄，親自來遞交「愛情摩天輪暨複合商業開發案投資意向書」。

高雄市長韓國瑜自提出愛情摩天輪構想後，為加速投資媒合進展，提高招商機率，高市府去年12月12日召開進度說明會，首次由官方正式公開來自美國、加拿大廠商同意曝光的設計內容。其中由美國CUPKOVIC Architecture LLC 公司繪圖製作的「雙環無軸愛情摩天輪」已做好資金、規劃上的合作，JRA公司總裁Keith James以及CUPKOVIC建築師事務所代表彭俊立先生更特地從美國前來高雄，親自遞交「愛情摩天輪暨複合商業開發案投資意向書」。

彭俊立先生表示，美國團隊的設計圖，是由高雄子弟彭俊立先生設計，交由美國CUPKOVIC建築師事務所繪製完成，由於特殊的設計而引起台灣出生現為美籍的William Yuan袁先生注意並願意投資，更力邀在全球主題樂園景區規劃、博物館等項目總體設計與建造經驗豐富的美國Jack Rouse Associates （JRA）公司共同參與。

▲經發局伏和中局長 。（圖／記者翁進忠攝）

根據經發局表示，JRA 公司在全球主題樂園界獲獎無數享譽盛名，知名設計案遍及全球各地，例如美國家喻戶曉的六旗主題樂園（Six Flags）、聞名世界的佛羅里達州奧蘭多環球影城、加州樂高世界、香港海洋公園、亞特蘭大可口可樂新世界、上海世博會可口可樂館、休士頓航空中心747展館，以及位於阿布達比，占地86,000平方公尺世界最大室內主題樂園的法拉利世界等。

經發局伏和中局長強調，高雄非常歡迎優質廠商投資，一同為這塊土地打拼，期配合高雄港本身得天獨厚的港灣優美景緻，全力打造高雄港區成為世界級景點，不僅興建世界級地標建築「愛情摩天輪」，更為高雄量身打造與愛情相關的各類旅館、餐廳以及商業遊憩設施，協助高雄產業結構由製造業朝向觀光服務業邁進，吸引海內外遊客前來高雄，大型投資案必可增加市民就業機會並且繁榮地方經濟。