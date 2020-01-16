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夜市攤二代奮發讀博士！「鋼鐵人」救活快倒老店　如今是年收2.3億老闆

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潘威達讓父親的鐵板燒老店起死回生，又從鐵板延伸出21個品牌，如今營收2.3億元。

▲© Mirror Media 潘威達讓父親的鐵板燒老店起死回生，又從鐵板延伸出21個品牌，如今營收2.3億元。

圖文／鏡週刊

從小在夜市長大，潘威達是寧夏夜市老店香連鐵板燒第二代，父親潘扶旺在寧夏夜市以攤車做「雙連鐵板燒」起家，卻與朋友合資做組頭，負債一千多萬元。潘威達還記得，「我們家被貼封條法拍，每月光利息我母親要還40萬元，所以我特別努力想翻身，只能不斷念書，從高餐餐旅管理碩士念到師大餐旅博士。」

當家中負債千萬元，金融海嘯後慘賠險倒店，他獨排眾議大改革，翻轉老店命運，卻不甘只當老店二代。

請繼續往下閱讀...

當時趾高氣昂的他沒想好市場就創新品牌周照子，慘賠700萬元，才懂收斂傲氣。如今從鐵板創意延伸出鐵板土司等21個品牌，綽號「鋼鐵人」，其中扶旺號還與五月天阿信的潮牌STAYREAL合作，在上海合開扶瑞號，去年營收2.3億元，他已證明，自己就是品牌第一代。

對自創品牌防護心強，又曾在大學餐飲系所教書，潘威達嚴肅說話時，易給人距離感，會再三和記者確認內容能不能寫。

扶旺號不是他第一個代表作，12年前他接班父親的「雙連鐵板燒」（後改名香連），不少媒體曾報導，這位頂著台師大餐旅管理博士的二代，如何在鐵板燒加入客家菜元素，讓老店業績翻倍，「因為我媽媽是客家人，我爸是閩南人，我是混血的台客。」

12年過去了，老店越來越紅，台客沒有停滯，還從鐵板延伸出21個品牌，成立覓食鐵邦美食集團，包括鐵板燒結合清粥小菜的周照子、主推鐵板湯包的甘妹弄堂，與平價牛排館威宇牛排等，以及開放加盟的品牌如小旺號、小妹弄堂、喫尤，和沒有門市、只做外送平台訂單的虛擬餐廳，如聞天祥鮮蝦麵等十家，2019年集團年營收2.3億元。

經歷過事業低潮，潘威達（左）懂得感恩，與父母（中、右）關係也越來越好。

▲© Mirror Media 經歷過事業低潮，潘威達（左）懂得感恩，與父母（中、右）關係也越來越好。

但37歲的潘威達不敢掉以輕心，「夢圓了要面對下一場夢，我壓力一直很大，比10多年前胖35公斤，每個月光薪水就要發500、600萬元。」經營一家店與整個集團截然不同，他很重視品牌形象，斷然拒絕攝影記者希望拍攝他在鐵板前拿鏟炒菜的要求，「客人看到會誤會，我現在不可能在鐵板前炒菜。」

在香連工作十多年的品牌總監高誌泓也說，潘威達剛接手雙連時，看到穿制服的員工在店門口抽菸會劈頭就罵，「他認為這會破壞公司形象，以前他看到不對就罵，氣氛很差，留不住人也找不到人，現在脾氣改變很多，會用討論的。」潘威達承認自己過去趾高氣昂，2012年開了周照子才收斂傲氣、懂得感恩，與父親的緊張關係也才冰釋。


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