北捷常客優惠2月上路　搭超過50次回饋3成現金、可當購物金使用

記者陳家祥／台北報導

台北捷運常客優惠預計將在2月1日正式上路，未來將依照旅客每月搭乘次數分級回饋，搭月多省越多，最多回饋30％，相當於票價7折，優於過去的8折優惠，且回饋金不限於搭乘捷運、公車使用，也可用來消費購物，包括悠遊卡、一卡通、愛金卡、有錢卡等皆適用。另外，1280公共運輸定期票、敬老卡、愛心卡、兒童卡等法定優惠票種，優惠都維持不變。

根據北捷規畫，每月搭乘11～20次，現金回饋10％，相當於票價9折；21～30次，現金回饋15％，相當於票價85折；31～40次，現金回饋20％，相當於票價8折；41～50次，現金回饋25％，相當於票價75折；每月搭乘超過50以上，現金回饋30％，相當於票價7折。

北捷說明，次數指的是「完成進出站」計1次，回饋金額的計算是以「前月搭乘總額」下去計算；而當月完成刷卡進出站後，6個月內再次使用同票證刷卡搭乘後，卡票就會自動將回饋金加值，逾期則歸零。值得一提的是，此規劃等於將電子票證當作電子錢包，回饋金不限搭乘捷運、公車使用，也可以用來消費購物。

▲台北捷運取消電子票證齊頭式優惠，改推分級制的常客優惠。（圖／記者林敬旻攝）

北捷表示，雙北市政府前年推出定期票，主要服務族群市中長程旅客，且搭捷運、公車等使用金額高的旅客，但捷運有60％是短中程旅客，這些是主要客群，我們希望給他們優惠，因此推出新的常客優惠方案可以針對搭乘次數給予優惠，鼓勵多搭乘、多回饋，捷運公車轉乘、定期票、法定優惠票種，優惠不變。

北捷舉例，以學生通勤來說，上下課固定來回2趟、一個月44趟，加上假日出遊聚會，超過50次不難。此規劃方案，鼓勵民眾多於搭乘，搭越多省越多。另外，為方便旅客清楚搭乘狀況，詢問處旁的查詢機、售票加值機、閘門顯示器、台北捷運GO的APP，都可以查詢目前的搭乘次數。