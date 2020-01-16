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瑪莎拉蒂連撞8車…下秒高速撞飛BMW「爆炸燒成火球」　23歲富家女醉駕害2死

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▲▼23歲富家女駕駛瑪莎拉蒂撞BMW，害2人亡。（圖／翻攝自微博）

▲車輛秒成火球。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

河南省商丘市永城2019年7月3日的深夜發生一起嚴重車禍，一名23歲譚姓女子駕駛一輛瑪莎拉蒂休旅車，在路口高速追撞一輛BMW轎車。兩輛車往前直衝數十公尺後爆炸起火，造成2人死亡、4人受傷的慘劇。據最新報導，該案於今日（16日）上午在永城市人民法院公開開庭審理。

綜合陸媒報導，發生於2019年7月3日的「女子醉駕瑪莎拉蒂撞BMW」事件一度引發輿論關注。案件中，醉駕司機譚女載著2位朋友，駕駛瑪莎拉蒂連續擦撞了多輛小型轎車並逃逸，最終又撞上等待紅綠燈的BMW，並致車輛爆燃，造成車內2人死亡。

關於那晚的事發經過，曾有一段不到20秒的影片通過網路傳播。影片顯示，當晚10點42分16秒，一輛黑色BMW車出現在影片中，因紅燈亮起，隨後緩緩地停了下來等候，9秒鐘後，突然被一輛車從後面高速撞上，瞬間煙霧竄起， BMW車被撞出數十公尺後，爆炸起火。

▲▼23歲富家女駕駛瑪莎拉蒂撞BMW，害2人亡。（圖／翻攝自微博）

▲▼23歲富家女駕駛瑪莎拉蒂撞BMW，害2人亡。（圖／翻攝自微博）

▲▼23歲富家女駕駛瑪莎拉蒂撞BMW，害2人亡。（圖／翻攝自微博）

事故發生後，路過市民、附近一家餐館老闆等人，紛紛圍了過去，並展開救援。一位曾參與救援的市民表示，「BMW燃了起來，人根本無法靠近，空氣中，除汽車燒焦的味道，還隱約散發著其他氣味。」事後，這位市民曾吐了很多次。

火後來被撲滅，BMW有2人已失去生命體征，而王姓司機也是奄奄一息。現場慘不忍睹，用目擊者的話說，「焦糊一片。」而瑪莎拉蒂休旅車上，包括司機譚女，3人均無生命危險。

據永城市公安局通過官微發佈《永城市「07.03」案件情況通報（二）》稱，這起事故造成「車內2人死亡、1人受傷，肇事車內3人受傷。」據永城交警大隊事後通報，譚女血液酒精濃度達167.66mg/100ml，超過醉駕標準一倍有餘。

此外，譚女駕駛的瑪莎拉蒂自今年6月5日至事發7月3日，一個月不到的時間總共有5次違章。

其實，她曾有機會避免悲劇發生。據多個影片顯示，瑪莎拉蒂在追尾BMW之前，曾因擦撞事故，被人截停3次。當然，影片還證實了悲劇前，瑪莎拉蒂「已瘋狂的一面」，與BMW追尾前，曾做出逆行、闖紅燈等「壯舉」，還先後與8輛車發生了擦撞。目擊者說，「她橫衝直撞，將停在道路一側的一排車，蹭了個遍。」

擦撞其他車輛後，附近社區有一位住戶表示，自己先後兩次，通過駕駛室車窗，將瑪莎拉蒂熄火，但譚女還是兩次將車啟動。最後一次，是對向行駛的小車司機從瑪莎拉蒂副駕駛直接上車，當時譚女曾告訴對方，「自己不會走，」但該司機下車後，她再次發動汽車。

此外，為截停譚女，還曾有2名車主將車斜停在瑪莎拉蒂的車前，期望逼停這輛車，但最終也沒能阻止她。當下，她駕車將斜停轎車撞開，並留下一串大笑，揚長前往最後的悲劇發生地。

▲▼23歲富家女駕駛瑪莎拉蒂撞BMW，害2人亡。（圖／翻攝自微博）

▲車燒成廢鐵。（圖／翻攝自微博）

事發後，譚女的個資曾被肉搜，富家女身分、朋友圈微博的炫富記錄等被一一曝光。她曾非常清晰地描述了自己的家世，「我爸給我零花錢都1萬2萬（人民幣）的給」、「老娘鞋+包能買輛法拉利」、「LV、CL堆成山！看見LV就想吐」

而她所說的這些，最終也被證實，有熟悉譚家的知情人表示，譚女的父親對女兒「有求必應」。而對於喝酒，譚女也有著非同尋常的熱愛，曾表示「喝酒像喝水」。她的其中一個前男友透露，曾和對方因為喝酒有過爭執，但最終他失敗了，「無法交流。」事後談起這起事件，他說，「如果她之前早聽我的，她不會出這樣的事。」

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