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為什麼他還能開車！才剛撞死騎士被起訴　藥材送貨員12天後又撞死行人

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▲車禍,撞車,酒駕,意外 。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲丁姓男子才剛肇事害死機車騎士，卻沒學到教訓又撞死行人。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者劉昌松／台北報導

丁姓男子去年11月才因撞死機車騎士，被新北地檢署起訴，沒想到起訴12天，丁男又在開車載送藥材行經台北市文山區時，沒注意車前狀況，迎面撞上剛參加完教會活動的鄒姓婦人，鄒婦頭部重撞擋風玻璃，因嚴重外傷送醫不治，丁男到案辯稱沒看到婦人，對接連肇事一事沉默不語，台北地檢署再依過失致死罪起訴丁男。

24歲的丁男在2018年4月2日時，開車行經新北市中和區民樂路與新生街口，因左轉時撞上直行機車騎士，導致騎士死亡，新北地檢署調查後，在2019年11月28日依過失致死罪嫌起訴丁男。

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▲丁男對於為何接連肇事害死人沉默不語。（圖／達志示意圖）

但是丁男顯然沒有學到教訓，被起訴後12天，在12月10日晚間8點左右，開著藥材行公司車，載送藥材行經台北市文山區景隆街路36巷口的行人穿越道時，又沒注意車前狀況，直接撞上剛參加完教會活動，準備回家的50多歲鄒姓婦人，鄒婦頭部外傷嚴重，撞擊力道之大，連車子前擋風玻璃都碎裂了，鄒婦經送醫急救，深夜宣告不治。

丁男再次肇事後辯稱沒看到婦人要過馬路，檢警問他才剛因中和肇事案被起訴，為何沒學到教訓、小心開車，他卻沉默不語，檢察官調查後，以丁男行經人行穿越道前未依法減速等理由，再次將丁男依過失致死罪嫌起訴。

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