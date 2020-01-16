影／台中20歲男租「海神」耍帥　撞左轉車…45萬飛了！瞬變「目屎若滴」

記者白珈陽／台中報導

台中市15日晚間發生一起交通事故，20歲葉姓男子開著要價不斐的「海神」瑪莎拉蒂跑車，行經西屯路口時遭一輛剛下台74線匝道、疑違規左轉的TOYOTA YARIS撞擊，造成「海神」右側車身及車頭受損、YARIS左前車頭受損，葉男手腳輕微擦挫傷，YARIS劉姓女駕駛無受傷，經酒測雙方均無酒精反應。經查，葉男駕駛的跑車為租賃車，詳細車禍情形警方正釐清調查中。

▲20歲葉男15日晚間駕駛瑪莎拉蒂跑車發生車禍，車商粗估修護費用最少須花費45萬元以上。（圖／讀者提供）

台中蘇姓車商表示，葉男所駕駛的海神型號為「Maserati Granturismo 4.7 Sport」，為2013年的雙門跑車，新車價格約落在750萬元，一天租金約在1萬元上下。車禍中的海神前保桿、側身的葉子板、大燈及右前輪的鋁圈有毀損情形，粗估維修費最少須花費45萬元以上。

▲▼車禍造成「海神」右側車身及車頭受損、YARIS左前車頭受損，葉男手腳輕微擦挫傷，YARIS劉姓女駕駛無受傷。

警方表示，葉幸男子（20歲）15日晚間11時許，駕駛租賃的瑪莎拉蒂沿西屯區環中路快車道往福科路方向行駛，此時劉姓女駕駛（58歲）駕駛自小客從台74線快速道路下西屯匝道，而劉女下了匝道後，直接左轉西屯路，但該路段是不能左轉的，劉女違規左轉，導致2車發生碰撞。

警方獲報後趕赴現場處理，經酒測雙方均無酒精反應，而警方在場時，葉男並沒有特別談到賠償事宜。警初步調查劉女違反特定號誌禁制行駛，而葉男則未注意車前狀況，詳細肇事原因及責任歸屬，有待進一步釐清調查。

►我沒有遲到，是時間遲到了！



【更多新聞】



玄奇！小娃戒不掉奶嘴 92歲「奶嘴乩童」喊一聲…乖乖奉上回家不哭鬧



蒙古籍貨輪彰化外海船身傾斜 海巡出動海空緊急救出7船員



法醫高大成選後退出喜樂島聯盟！ 1500字曝心聲