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遭砍薪「1單70→60」⋯每月少賺1萬！300名熊貓外送員北中南串聯罷工抗爭

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▲▼外送平台foodpanda。（圖／記者呂佳賢攝）

▲foodpanda外送員發起罷工行動。（圖／記者呂佳賢攝）

記者蕭筠／台北報導

因不滿foodpanda片面更改薪資結構，全台各地部分熊貓外送員今（16）日發起「上線不接單、不送餐」罷工行動，包括新北、台北、台中等地預計有200至300人響應，下午3時雙方將召開首次協調會，外送員將有6名代表出席，並表示提出之5大訴求若未達共識不排除有進一步抗爭行動。

▲（圖／翻攝自foodpanda官網,靠北熊貓）

請繼續往下閱讀...

▲foodpanda片面發出「調整報酬結構」公告。（圖／翻攝自foodpanda官網）

▲▼ 。（圖／翻攝自Foodpanda官網）

▲各地縣市外送員薪資大幅降低。（圖／翻攝自foodpanda官網）※點圖放大

foodpanda1月中發出「調整報酬結構」公告，新制強調要穩定給予每位外送員每小時增加30%的單量，而每單收入計算改為單件金額40-45元加上廣告費用10元、接單獎金5元及件數獎勵，基本一單薪資60元起跳，不過相較原本一單有70元收入，直接被砍掉10元，另累積接單要滿200件，才有500元獎金。

一名外送員指出，foodpanda提出的薪資新制雖強調薪資會提高，但前提是接單量要足夠達到要求，訂單量也不會莫名增加，勢必要減少外送員上線人數以及減少排班量，但截至目前為止並未看到有此趨勢。另也有外送員列出「新制」與「舊制」薪資計算表，若是半個月約跑350單，舊制可領26,900元，新制則僅剩22,000元，整整少了4,900元，若是換算成1個月直接減少近1萬薪資。

▲（圖／翻攝自foodpanda官網,靠北熊貓）

▲熊貓薪資新制比舊制價差極大。（圖／翻攝自靠北熊貓）

foodpanda片面更改報酬結構，引發200至300名外送員反彈並於今日發起罷工行動，全台縣市皆有人員響應，勞資雙方預計下午3時召開首次協調會，外送員將有6位代表出席，此次提出5大訴求中有拒絕預儲，拒絕付錢買工作、儘速解決錢包錯帳，欠款問題、外送平台需符合台北市外送平台自治條例、確立熊貓為完全承攬制，落實承攬精神、工會代表與熊貓公司每月需召開會議溝通意見，最後強調雙方若未能達成一定共識，未來將不排除有進一步抗爭行動。

對此，foodpanda日前僅回應表示，「這是配合政府行政指導原則持續改善現行制度，本次制度調整最終目標是為了在台灣建立可長久經營的外送環境。」外送員發起罷工部分也只強調將持續了解外送員反饋及新制度的執行狀況。

▲▼ 。（圖／翻攝自Foodpanda官網）

▲熊貓外送員發起罷工行動。（圖／翻攝自靠北熊貓）

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