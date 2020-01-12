法國總理讓步止罷工　暫時放棄「64歲退休才領全額」計畫

▲法國因年金改革一事，已罷工長達一個多月。（圖／路透）



實習記者曾筠淇／綜合報導

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）先前提出退休金改革計畫，進而引發民眾反彈，有至少150萬人在上（12）月5日走上街頭抗議。不過總理菲利普（Edouard Philippe）在11日已決定讓步，打算暫時取消這項措施，放棄將退休年齡調高為64歲的計畫。

據《衛報》報導，法國民眾先前對於退休金改革計畫的抗議聲浪不斷，對於勞工必須等到64歲才能領取全額退休金的規定感到不滿。法國政府在起初認為，法國的人口結構逐漸老化，為了讓財務保持可行的狀態，必須提高法定退休年齡。

當地許多工會都認為，如果統一退休金體系，那就會有數百萬的公、私部門勞工要被迫延遲退休，如果沒有超過62歲就退休，福利金額就會大幅縮水，因此才會引發全國性大罷工。

▲法國總理菲利普。（圖／路透）

罷工行動截至目前已持續1個多月，菲利普在11日則致信給工會領導人，表明將「暫時」取消這項措施，並鼓勵勞工繼續就業，暫緩「關鍵年齡」（age pivot）從62歲調整至64歲的計畫，不過他仍致力於在2022年至2027年間，逐步將年齡調至64歲，以達成平衡。

菲利普目前決心「建立全民養老制度」，但仍認為確保養老金體系的財務穩定是絕對必要的。目前仍不確定法國政府的讓步是否能阻止這一個多月以來的抗議及罷工行動，而較為溫和的法國工人力量總工會（CFDT）表示，希望之後能繼續進行談判；但也有相對強硬的工會成員認為，日後將會繼續抗議，直到政府「完全」撤銷這項計畫為止。